موعد اختبار القدرة المعرفية الورقي

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أكدت هيئة تقويم التعليم أن فترة التسجيل لاختبار القدرة المعرفية (الرقمي) انتهت، ويمكن التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي، علمًا بأن فترة التسجيل تبدأ من تاريخ: 20/ 11/ 2023م وتنتهي في 28/ 01/ 2024م، وسيعقد الاختبار من تاريخ 03/ 03/ 2024م، وحتى 04/ 03/ 2024م.
يقدم الاختبار للمتقدمين للوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات في نظام الخدمة المدنية وفي نظام العمل (عدا الوظائف الصحية والتعليمية)، والراغبين بالتقديم على الوظائف بالمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة)، حيث يطلب الاختبار عدد من الجهات كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل وغيرهما من الوزارات والهيئات والمؤسسات التعليمية.