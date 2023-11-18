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في عاشر جولات تصفيات يورو 2024

موعد مباراة إيطاليا ضد أوكرانيا

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠١ مساءً
موعد مباراة إيطاليا ضد أوكرانيا
المواطن - فريق التحرير

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يستعد منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، لمواجهة المنتخب الأوكراني في الجولة العاشرة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

إيطاليا ضد أوكرانيا

وتُقام المباراة مساء بعد غد الاثنين في تمام الساعة الـ11 إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ” باي آرينا” في مدينة ليفركوزن الألمانية، كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , RAI 1 , PREMIER SPORTS 2 HD.

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القنوات الناقلة لـ مباراة السعودية وباكستان

القنوات الناقلة لـ مباراة السعودية وباكستان

وبدأت مباريات الجولة التاسعة من أول أمس، حيث فازت إسبانيا على قبرص بثلاثية لهدف، وتعادلت بلغاريا مع المجر بنتيجة 2-2، وفازت النمسا على إستونيا بهدفين دون رد، وفازت أذربيجان على السويد بثلاثية دون رد، وتعادلت جورجيا مع إسكتلندا بنتيجة 2-2، وفازت لوكسمبورج على البوسنة برباعية لهدف، وفازت البرتغال على ليشتنشتاين بثنائية دون رد، وفازت سلوفاكيا على آيسلندا برباعية مقابل هدفين، وفاز منتخب الجبل الأسود على ليتوانيا بهدفين دون رد.

وكانت مباريات أمس الجمعة في تصفيات اليورو، انتهت بفوز كازاخستان على سان مارينو بثلاثية لهدف، وتعادلت مولدوفا مع ألبانيا بهدف لكل فريق، وفازت فنلندا على إيرلندا الشمالية برباعية دون رد، وفازت الدنمارك على سلوفينيا بثنائية لهدف، وتعادلت بولندا مع التشيك بهدف لكل فريق، وفازت إنجلترا على مالطة بثنائية دون رد، وفاز منتخب إيطاليا على مقدونيا الشمالية بخماسية مقابل هدفين.

مباريات السبت في التصفيات

وفي مباريات اليوم، تلعب حاليًا أرمينيا ضد ويلز في الجولة التاسعة من تصفيات يورو، بينما في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة تُقام مباراتا “روسيا البيضاء ضد أندورا” و”لاتفيا ضد كرواتيا”.

وفي تمام الـ11 إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة، تُقام مباريات “فرنسا ضد جبل طارق” و”هولندا ضد إيرلندا” و”سويسرا ضد كوسوفو”.

 

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