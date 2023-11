موقف محرج للملك تشارلز أثناء زيارته إلى كينيا

وصل تشارلز الثالث إلى كينيا في زيارة دولة تستغرق أربعة أيام، هي الأولى له كملك إلى إحدى دول الكومنولث الـ56، وذلك قبل أسابيع قليلة من احتفال البلد الواقع بشرق إفريقيا بالذكرى الستين لاستقلاله.

وسلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على أهم اللقطات خلال زيارة الملك تشارلز لكينيا، حيث تعرض لموقف محرج كاد أن يسقط بعد تعثره في زيارة مقابر الحرب في كينيا، بحسب “سكاي نيوز” البريطانية.

وجاء في منشور للحساب الرسمي للعائلة المالكة على منصة إكس أن زيارة تشارلز، البالغ من العمر 74 عامًا، وزوجته كاميلا، البالغة من العمر 76 عامًا، ستسلط الضوء على أفضل ما في البلاد، من رواد أعمالها الشباب في مجال التكنولوجيا، إلى المبدعين وصولًا إلى غاباتها وسواحلها الرائعة.

King recovers situation after stumble on war graves visit in Kenya.

