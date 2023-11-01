موقف محرج للملك تشارلز أثناء زيارته إلى كينيا

وصل تشارلز الثالث إلى كينيا في زيارة دولة تستغرق أربعة أيام، هي الأولى له كملك إلى إحدى دول الكومنولث الـ56، وذلك قبل أسابيع قليلة من احتفال البلد الواقع بشرق إفريقيا بالذكرى الستين لاستقلاله.

موقف محرج للملك تشارلز

وسلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على أهم اللقطات خلال زيارة الملك تشارلز لكينيا، حيث تعرض لموقف محرج كاد أن يسقط بعد تعثره في زيارة مقابر الحرب في كينيا، بحسب “سكاي نيوز” البريطانية.

وجاء في منشور للحساب الرسمي للعائلة المالكة على منصة إكس أن زيارة تشارلز، البالغ من العمر 74 عامًا، وزوجته كاميلا، البالغة من العمر 76 عامًا، ستسلط الضوء على أفضل ما في البلاد، من رواد أعمالها الشباب في مجال التكنولوجيا، إلى المبدعين وصولًا إلى غاباتها وسواحلها الرائعة.

King recovers situation after stumble on war graves visit in Kenya. Read more on the story: https://t.co/jRiRzjnCDT pic.twitter.com/p18tFaiBFt — Sky News (@SkyNews) November 1, 2023

مطالبات باعتذار الملك تشارلز

وستتيح الزيارة أيضًا إثارة الجوانب الأكثر إيلامًا في التاريخ المشترك بين المملكة المتحدة وكينيا خلال الأعوام التي سبقت الاستقلال. فبين 1952 و1960، قُتل أكثر من 10 آلاف شخص في كينيا في أعقاب انتفاضة الماو ماو ضد الحكم الاستعماري، في واحدة من أسوأ عمليات القمع في تاريخ الإمبراطورية البريطانية.

ينتظر كثيرون في كينيا من الملك تشارلز الثالث اعتذارًا رسميًّا، مع العلم أن لندن وافقت في العام 2013 على دفع تعويضات لأكثر من خمسة آلاف كيني.

أهمية كينيا لبريطانيا

ومن المقرر أن يتوجه تشارلز، المهتم بالقضايا البيئية، وكاميلا بعد ذلك إلى مدينة مومباسا الساحلية (جنوب)، حيث سيزوران محمية طبيعية ويلتقي بممثلي ديانات مختلفة.

وترتبط كينيا بشكل خاص بتاريخ العائلة المالكة، إذ كانت إليزابيث الثانية في كينيا عندما توفي والدها الملك جورج السادس التي اعتلت عرش بريطانيا خلفًا له.