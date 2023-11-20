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نائب رئيس رابطة دوري روشن: الهدر المالي للأندية السعودية وصل إلى 400 مليون ريال سنويًّا

الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٢ صباحاً
نائب رئيس رابطة دوري روشن: الهدر المالي للأندية السعودية وصل إلى 400 مليون ريال سنويًّا
المواطن - فريق التحرير

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قال سعد اللذيذ نائب رئيس رابطة دوري روشن: إن الهدر المالي للأندية السعودية وصل إلى 400 مليون ريال سنويًّا بين فسخ عقود وتوقيع شروط جزائية من الأندية للاعبين.

وتحدث اللذيذ لـ برنامج “كورة روتانا” قائلًا: “وجدنا 6 أشياء بها قصور عند إبرام التعاقدات ولهذا وضعنا هذا في الحسبان عند تأسيس برنامج الاستقطاب، والهدر المالي للأندية السعودية يتراوح من 350 مليون إلى 400 مليون ريال”.

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عجز مالي لأندية دوري روشن

وتابع: “هل يُعقل أن النادي يُنفق مليار ريال على صفقاته ومن ثم يجني 40 ألف ريال من عمليات البيع، الأندية لا تجني إلا 4% مما تنفق ولا تحقق أرباح فمن الطبيعي أن يحدث هذا العجز في الميزانية، هذا أمر غير طبيعي”.

وأضاف: “لاعب ما أعجبني في نوفمبر وجاء يناير وأبي أشيله وأسوي معاه مخالصة وخطة سداد، هذه انتهت”.

وكان اللذيذ أكد أن إبرام أي ناد لأي صفقة دون علم برنامج الاستقطاب لا يُمكن قبولها أو الموافقة عليها.

 

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