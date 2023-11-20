نجما الشباب سبب اهتمام الليث بضم حمدالله

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يفكر اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله في الرحيل عن صفوف نادي الاتحاد، وذلك إما في يناير المقبل أو بعد نهاية الموسم الحالي.
ويفكر نادي الشباب في ضم النجم المغربي لتدعيم صفوفه الهجومية، وذلك بسبب تراجع مستوى كل من السنغالي حبيب ديالو والبرازيلي كارلوس جونيور.
وسجل كل من ديالو وجونيور هدفًا واحدًا في دوري روشن خلال الفترة الحالية.
جماهير الاتحاد رأت أنه سيكون من الصعب لعب النجم المغربي وبنزيما معًا في نفس الوقت على أرضية الملعب حيث رأوا بأن تواجد النجم الفرنسي مع إيجور كورونادو والبرازيلي رومارينيو أفضل من لعب حمدالله معهم.
وكان الناقد الرياضي علي المرشود كشف أن الشباب يفكر في ضم النجم المغربي خلال ميركاتو الشتاء أو في صيف العام المقبل.
علي المرشود:
فوفانا لن يغادر #النصر، وحسب الأنباء حمدالله سينتقل للشباب#برا_18 | #SSC pic.twitter.com/erwAZ8csu9
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 19, 2023