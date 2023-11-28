نصر لويس كاسترو لا يخسر بـ10 لاعبين

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، تألقه عندما يُكمل المباراة منقوصًا.

تعادل النصر ضد بيرسبوليس

ولعب النصر ضد بيرسبوليس بالأمس على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وشهدت مباراة النصر ضد بيرسبوليس الإيراني، طرد علي لاجامي عند الدقيقة 17 من أحداث الشوط الأول، لتُكمل كتيبة لويس كاسترو المواجهة بعشرة لاعبين، إلا أنها نجحت في التعادل والتأهل للدور ثمن النهائي.

لويس كاسترو لا يخسر عندما يلعب النصر منقوصًا

وتُعد هذه المباراة الثالثة في الموسم الرياضي الحالي، التي يلعب فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بعشرة لاعبين ولا يخسر، ما يدل على المستوى المميز للعالمي فنيًا وبدنيًا مع لويس كاسترو.

وتعود المرة الأولى التي أكمل فيها النصر مباراة منقوصًا مع لويس كاسترو، إلى نهائي البطولة العربية، عندما طُرد عبدالإله العمري بالشوط الثاني، وكان العالمي متأخرًا بهدف، قبل أن ينجح في الفوز والتتويج باللقب في لقاء امتد للأشواط الإضافية.

وجاءت المرة الثانية، عندما طُرد النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا في نهائي الشوط الأول من مباراة الاتفاق في ثمن نهائي كأس الملك، وتماسك العالمي ونجح في الفوز بهدف ساديو ماني، في مواجهة امتدت للأشواط الإضافية أيضًا.