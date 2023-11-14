نفاد تذاكر مباراة السعودية وباكستان

شهدت عملية بيع تذاكر مباراة السعودية وباكستان المقبلة، إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا، لتنتهي بالكامل بعد وقت قليل من طرحها.

بيع تذاكر مباراة السعودية وباكستان

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية وباكستان، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب نادي الفتح، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن طرح تذاكر مباراة السعودية وباكستان بأسعار 15، 20 و40 ريالًا، وشهدت إقبالًا كبيرًا، ليتم بيع كافة التذاكر بعد حوالي 10 دقائق فقط من طرحها.

ويتسع ملعب نادي الفتح الذي سيحتضن أولى مواجهات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في التصفيات الآسيوية إلى 11500 مقعدًا.

الأخضر يبحث عن الفوز

ويبحث الأخضر بقيادة روبرتو مانشيني عن فوزه غائب منذ انتصاره على منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022 في قطر.

ووصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى 8 مباريات على التوالي دون انتصار، حيث خسر في 7 مباريات، واكتفى بتعادل وحيد أمام نيجيريا خلال معسكر شهر أكتوبر الماضي الذي أُقيم في البرتغال.