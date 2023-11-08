نقص فيتامين د يرتبط بزيادة شدة الصدفية

أكدت دراسة أمريكية حديثة أن نقص فيتامين د يرتبط بزيادة كبيرة في شدة الصدفية.

وأجرى الدراسة طبيب الأمراض الجلدية إيونيونغ تشو، من جامعة براون الأمريكية، بالتعاون مع زملائه، وشارك فيها 500 شخص يعانون من الصدفية.

نقص فيتامين د

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د لديهم شدة صدفية أعلى بكثير من الأشخاص الذين لديهم مستويات طبيعية من فيتامين د.

قال تشو إن فيتامين د يلعب دوراً في منع تطور الأمراض الجلدية عن طريق تعديل الاستجابة المناعية والعمل مباشرة على خلايا إصلاح الجلد.

وأضاف أن نتائج الدراسة تشير إلى أن اتباع نظام غذائي غني بفيتامين د أو تناول مكملات الفيتامين عن طريق الفم قد يساعد في تخفيف شدة الصدفية.