نقص فيتامين د يرتبط بزيادة شدة الصدفية

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أكدت دراسة أمريكية حديثة أن نقص فيتامين د يرتبط بزيادة كبيرة في شدة الصدفية.
وأجرى الدراسة طبيب الأمراض الجلدية إيونيونغ تشو، من جامعة براون الأمريكية، بالتعاون مع زملائه، وشارك فيها 500 شخص يعانون من الصدفية.
ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د لديهم شدة صدفية أعلى بكثير من الأشخاص الذين لديهم مستويات طبيعية من فيتامين د.
قال تشو إن فيتامين د يلعب دوراً في منع تطور الأمراض الجلدية عن طريق تعديل الاستجابة المناعية والعمل مباشرة على خلايا إصلاح الجلد.
وأضاف أن نتائج الدراسة تشير إلى أن اتباع نظام غذائي غني بفيتامين د أو تناول مكملات الفيتامين عن طريق الفم قد يساعد في تخفيف شدة الصدفية.