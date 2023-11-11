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نيابة عن الملك سلمان.. ولي العهد يفتتح أعمال القمة العربية الإسلامية في الرياض

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٧ مساءً
نيابة عن الملك سلمان.. ولي العهد يفتتح أعمال القمة العربية الإسلامية في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان افتتح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعمال القمة العربية الإسلامية في الرياض.

قمة في ظروف استثنائية ومؤلمة

وقال ولي العهد: “يسرني نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أن أرحب بكم وأنقل لكم تمنياته بنجاح هذه القمة”.

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نرفض هذه الحرب الشعواء

وأضاف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: “يأتي انعقاد هذه القمة في ظروف استثنائية ومؤلمة ونجدد رفضنا لهذه الحرب الشعواء التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون”.

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