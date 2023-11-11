نيابة عن الملك سلمان.. ولي العهد يفتتح أعمال القمة العربية الإسلامية في الرياض صورة جماعية لرؤساء الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية ولي العهد يستقبل رئيس إيران لحظة وصوله لمقر القمة العربية الإسلامية النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة بالشرائع الأخدود والحزم في مباراة تصحيح المسار باولو مالديني يقترب من الاتحاد استبعاد سلطان الغنام من قائمة الأخضر يغضب الجماهير وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة خلال أسبوع.. ضبط 17305 مخالفين بينهم 9 متورطين بجرائم موجبة للتوقيف رئيس تركيا يصل الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان افتتح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعمال القمة العربية الإسلامية في الرياض.
وقال ولي العهد: “يسرني نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أن أرحب بكم وأنقل لكم تمنياته بنجاح هذه القمة”.
فيديو | كلمة #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان في القمة العربية الإسلامية #قمة_عربية_إسلامية_بالسعودية #عاجل
— صحيفة المواطن (@almowatennet) November 11, 2023
وأضاف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: “يأتي انعقاد هذه القمة في ظروف استثنائية ومؤلمة ونجدد رفضنا لهذه الحرب الشعواء التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون”.
فيديو | #ولي_العهد: يسرني نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أن أرحب بكم وأنقل لكم تمنياته بنجاح هذه القمة #قمة_التضامن_مع_فلسطين#قمة_عربية_إسلامية_بالسعودية#الإخبارية pic.twitter.com/nOpn0K5Thu
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 11, 2023