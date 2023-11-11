نيابة عن الملك سلمان.. ولي العهد يفتتح أعمال القمة العربية الإسلامية في الرياض

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان افتتح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعمال القمة العربية الإسلامية في الرياض.

قمة في ظروف استثنائية ومؤلمة

وقال ولي العهد: “يسرني نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أن أرحب بكم وأنقل لكم تمنياته بنجاح هذه القمة”.

نرفض هذه الحرب الشعواء

وأضاف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: “يأتي انعقاد هذه القمة في ظروف استثنائية ومؤلمة ونجدد رفضنا لهذه الحرب الشعواء التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون”.