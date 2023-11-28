هل تمنع إصابة رونالدو اللاعب من المشاركة ضد الهلال ؟

تسببت إصابة البرتغالي كريستيانو رونالدو في إثارة القلق لدى جماهير النصر، وذلك قبل مواجهة نادي الهلال الجمعة المقبلة في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

إصابة رونالدو

وتم تشخيص إصابة رونالدو بأنها كدمة في الرقبة بعد ضربة تعرض لها في الرقبة بسبب تدخله مع الحارس علي رضا حارس مرمى فريق بيرسيبوليس الإيراني في مواجهة أمس بين الفريقين في دوري أبطال آسيا.

وتُشير التقارير إلى أن إصابة النجم البرتغالي لن تمنعه من المشاركة في مباراة الهلال مساء يوم الجمعة المقبل.

وقال رونالدو بعد تعادل النصر مع نادي بيرسيبوليس عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، وقال: “سعيد بالتأهل في صدارة مجموعتنا، وأننا حققنا 20 مباراة دون هزيمة.. إنه عمل جماعي رائع”.

وكان كريستيانو رونالدو قد شارك كأساسي في مباراة النصر ضد بيرسبوليس الإيراني بالأمس، قبل أن يتعرض لإصابة في الرقبة؛ ليُغادر المستطيل الأخضر عند الدقيقة 78، دون أن يجلس على مقاعد البدلاء.

رصيد النصر من النقاط

وبعد التعادل، أصبح رصيد أصفر الرياض بعد التعادل 13 نقطة في صدارة المجموعة الخامسة، حيث ضمن الفريق العاصمي التأهل لثمن نهائي دوري الأبطال من مباراة الجولة الرابعة ضد الدحيل القطري، بينما أصبح رصيد بيرسيبوليس 8 نقاط في المركز الثاني.