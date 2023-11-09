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بعد منافسة مع جميع تلفزيونات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

هيئة الإذاعة والتلفزيون تحصد جائزة Broadcast pro العالمية

الخميس ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٥ صباحاً
هيئة الإذاعة والتلفزيون تحصد جائزة Broadcast pro العالمية
المواطن - فريق التحرير

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حصدت هيئة الإذاعة والتلفزيون، جائزة Broadcast pro العالمية في دبي، وذلك في مجال الاستوديوهات التلفزيونية، بعد منافسة مع جميع تلفزيونات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي بجائزة Broadcast pro، أن هذا التنافس سيسهم في تطوير الصناعة الإعلامية محلياً وإقليمياً.

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تحسين أساليب البث والإنتاج

كما أكد مواصلة الهيئة خطواتها لتحسين أساليب البث والإنتاج بما يواكب التحولات الرقمية، ويحقق جمالية الشاشة، ويرتقي لذائقة المشاهد.

ويأتي هذا الإنجاز داعماً للخطوات التطويرية المتوافقة مع استراتيجية الهيئة الشاملة، المرتكزة على التطوير للإمكانيات والأفراد وصولاً لمخرجات محلية بمعايير عالمية.

عمليات تحسين وتطوير

وشهدت عملية التحسينات للاستوديو استخدام تقنيات عالية الجودة تسهم في تطوير أساليب الإنتاج والبث التلفزيوني.

وتعد التقنيات المستخدمة في الاستوديو الجديد هي الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي من شأنها تحقيق أفضل جودة للمنتج الإعلامي وزيادة كفاءته، وإحداث نقلة نوعية في شكل الشاشة.

وتؤكد جائزة Broadcast pro على تميز هيئة الإذاعة والتلفزيون في مجال الاستوديوهات التلفزيونية، وتعكس التزامها بتطوير صناعة الإعلام في المملكة العربية السعودية.

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