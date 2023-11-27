وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة

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أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المدينة في محافظة بقيق.
وأبرزت إدارة مدينة الملك سلمان للطاقة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير الخزينة: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، ويفضل شهادة الماجستير.
– مهندس نظم المعلومات الجغرافية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، الجغرافيا)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– محلل مالي أول: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، أو ما يعادلها.
وأوضحت إدارة مدينة الملك سلمان للطاقة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 30 يونيو 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)