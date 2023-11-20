وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

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أعلنت الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني عن توفر 52 وظيفة متنوعة تشمل 27 وظيفة لا تتطلب خبرة عملية ودعت الراغبين في شغلها إلى التقدم عبر الموقع الإلكتروني.
وقالت الشؤون الصحية إن الوظائف تتنوع ما بين الوظائف الطبية والإدارية والوظائف العامة والتقنية وغيرها من التخصصات للعمل في الرياض، وجدة والمدينة المنورة والدمام والأحساء ونجران والقصيم.
وأشارت إلى أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني بعد الاطلاع على الشروط والمتطلبات الخاصة بكل وظيفة.