وظائف شاغرة في شركة نادك

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومصانعها في عدد من مدن المملكة.

تفاصيل وظائف شركة نادك

وأبرزت شركة نادك، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مراقب الإنتاج.

– رئيس فريق التخطيط والخدمات اللوجستية.

– مدير مراقبة الجودة.

– مدير الصحة والسلامة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة نادك، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر 2023م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)