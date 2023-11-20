وظائف إدارية شاغرة لدى شركة ياسرف وظائف شاغرة في شركة نادك روبيرتو مانشيني: لا نضمن شيئًا في كرة القدم ونحترم منتخب الأردن وظائف شاغرة بشركة الحاج حسين رضا أسعار النفط تواصل الصعود وسط تراجع الدولار وترقب لاجتماع أوبك+ الكهرباء تنهي مشكلة التماس حي الأجاويد تداعيات احتجاز الحوثيين سفينة تجارية في البحر الأحمر تزامناً مع اليوم العالمي للطفل ..حملة موسعة بعنوان أقل من 18 تعيين مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اليوم العالمي للطفل فرص متساوية لتنمية المهارات
أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومصانعها في عدد من مدن المملكة.
وأبرزت شركة نادك، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مراقب الإنتاج.
– رئيس فريق التخطيط والخدمات اللوجستية.
– مدير مراقبة الجودة.
– مدير الصحة والسلامة.
وأوضحت شركة نادك، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر 2023م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)