وظائف شاغرة في فروع الخطوط القطرية

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وينبع.

تفاصيل وظائف الخطوط القطرية

وأبرزت شركة الخطوط الجوية القطرية أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الحسابات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– موظف موارد بشرية (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مشرف مناوب خدمات المطار (ينبع): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخطوط الجوية القطرية، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)