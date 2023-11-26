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وظائف شاغرة في مصفاة ساتورب

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٥ مساءً
وظائف شاغرة في مصفاة ساتورب
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف ساتورب

وبيّنت شركة مصفاة ساتورب، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– محلل المشتريات (عدد وظيفتين).

– مشرف علاقات الموردين والخدمات اللوجستية.

– أخصائي العقود.

– مفتش سلامة.

– موظف الهوية والملصقات.

– محلل العقود (عدد وظيفتين).

– محلل أول العقود.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مصفاة ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)

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