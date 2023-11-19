وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للموانئ

أعلنت الهيئة العامة للموانئ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للموانئ

وأبرزت الهيئة العامة للموانئ، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مراقب موانئ (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص خدمات النقل، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل مالي (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، إدارة الأعمال).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة للموانئ، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)