وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للموانئ

أمانة القصيم تباشر تجمعات الأمطار في بريدة بـ 356 معدة وآلية الوسط الرياضي يعزي ياسر الشهراني في وفاة والده أمانة جدة ترفع جاهزيتها للأمطار بأكثر من 3,333 فردًا و1,691 معدة جراحة ساعة لإخراج حصوة كبيرة من مثانة مريض في عنيزة الحقيل يتفقد مشاريع بلدية وسكنية بالشرقية ويفتتح مركز العمليات المتنقل المدني يتابع الحالة المطرية ويحذر: ابتعدوا عن الأودية أول قرار من مدرب منتخب ألمانيا بعد الخسارة أمام تركيا وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي وظائف شاغرة لدى مركز إدارة النفايات
أعلنت الهيئة العامة للموانئ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
وأبرزت الهيئة العامة للموانئ، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مراقب موانئ (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص خدمات النقل، أو أي تخصص ذي الصلة.
– محلل مالي (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، إدارة الأعمال).
وأوضحت الهيئة العامة للموانئ، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)