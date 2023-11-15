وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة

أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المدينة في محافظة بقيق.

تفاصيل وظائف مدينة الملك سلمان

وأبرزت إدارة مدينة الملك سلمان للطاقة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار مالي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، الاقتصاد).

– محلل أمني أول: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– محلل أول جذب الاستثمار الصناعي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، المالية، الاقتصاد، المحاسبة)، ويفضل شهادة الماجستير.

– أخصائي الإعلام والاتصال المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، العلاقات العامة، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مدينة الملك سلمان للطاقة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)