وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية موسم الرياض يستضيف نزال اليوم الحاسم لأبطال العالم في الملاكمة 23 ديسمبر وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة وظائف شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة ريف يستعرض المِيَز النسبية لمنطقة مكة المكرمة خالد بن سلمان يؤكد لنظيره الفرنسي ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة وظائف شاغرة للجنسين في شركة روشن حالة مطرية على معظم المناطق ابتداءً من السبت المقبل لنهاية الأسبوع إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين لا عمر محدد لسن التقاعد في نظام التأمينات
أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المدينة في محافظة بقيق.
وأبرزت إدارة مدينة الملك سلمان للطاقة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مستشار مالي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، الاقتصاد).
– محلل أمني أول: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– محلل أول جذب الاستثمار الصناعي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، المالية، الاقتصاد، المحاسبة)، ويفضل شهادة الماجستير.
– أخصائي الإعلام والاتصال المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، العلاقات العامة، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.
وأوضحت إدارة مدينة الملك سلمان للطاقة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)