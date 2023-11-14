وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط

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أكدت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، أن الطلب على النفط تلقى دعمًا هذا العام من قوة عمليات التسليم الأمريكية والطلب القياسي من الصين في سبتمبر الماضي.
ورفعت الوكالة التي يقع مقرها في باريس، توقعاتها لنمو الطلب على النفط في العامين الحالي والمقبل بالرغم من التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي لجميع الاقتصادات الكبرى تقريبًا.
وارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد تقرير لمنظمة أوبك، أوضح أن أساسيات السوق لا تزال قوية، رغم المخاوف من احتمال اضطراب الإمدادات تزامنًا مع التضييق الأمريكي على واردات النفط من روسيا.
وصعدت اليوم العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتاً بما يعادل 0.4%، لتصل إلى 82.85 دولار للبرميل.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس (الوسيط الأمريكي) 33 سنتاً، بما يعادل 0.4%، لتصل إلى 78.59 دولار للبرميل.