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وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٣ مساءً
وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، أن الطلب على النفط تلقى دعمًا هذا العام من قوة عمليات التسليم الأمريكية والطلب القياسي من الصين في سبتمبر الماضي.

نمو الطلب العالمي

ورفعت الوكالة التي يقع مقرها في باريس، توقعاتها لنمو الطلب على النفط في العامين الحالي والمقبل بالرغم من التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي لجميع الاقتصادات الكبرى تقريبًا.

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العقود الآجلة

وصعدت اليوم العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتاً بما يعادل 0.4%، لتصل إلى 82.85 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس (الوسيط الأمريكي) 33 سنتاً، بما يعادل 0.4%، لتصل إلى 78.59 دولار للبرميل.

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