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أكد أن وثائق منصة قوى تثبت حقوق موظفي القطاع الخاص عند التقاضي

وكيل الموارد البشرية : ندرس تحويل الأجر في عقد العمل إلى سند تنفيذي

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٧ مساءً
وكيل الموارد البشرية : ندرس تحويل الأجر في عقد العمل إلى سند تنفيذي
المواطن - فريق التحرير

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أكد وكيل وزارة الموارد البشرية المساعد للشؤون العمالية فيصل الضفيان، أنه يمكن للعامل المسجل في منصة قوى أن يستعين بالوثائق الموجودة على المنصة في عملية التقاضي لإثبات حقه.

ولفت وكيل الموارد البشرية خلال استضافته في برنامج يا هلا على قناة روتانا إلى أن إجراءات القضايا العمالية صارت إلكترونية ويتم عقد الجلسات عن بعد ويتم إنجاز الدعوى عبر منصة ناجز من خلال نظام رقمي كامل، مشيرًا إلى أن شهادة الخدمة التي استحدثتها المنصة مؤخرًا تعد دليلًا يثبت حق الموظف.

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تحويل الأجر سند تنفيذي

وتابع : نعمل في منصة قوى على تحويل الأجر في عقد العمل إلى سند تنفيذي، أي أن العامل لا يحتاج لرفع دعوى في حال تأخر صاحب العمل في سداد الراتب، بل تتعرف الأنظمة التقنية تتعرف على حالة العامل وتصدر السند التنفيذي للعامل بدون اللجوء إلى المحاكم العمالية.

شهادة الخدمة

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت مؤخرًا خدمة “شهادة الخدمة” للأفراد العاملين بمنشآت القطاع الخاص عبر منصة ” قوى “.

وتُعد الشهادة مستندًا رسميًا يُمكن تقديمه للجهات المختصة لإثبات خبرات العاملين، بالحصول على شهادة تثبت عملهم في المنشآت وخبراتهم فيها، وليتمكنوا من تقديم هذه الشهادة للمنشآت الأخرى المُزمع الانتقال إليها.

القطاع الخاص

وتُمكّن الخدمةُ العامل عند انتهاء العلاقة التعاقدية من الحصول على شهادة الخدمة إلكترونيًا من خلال حساب الأفراد على منصة “قوى“، ويعزز هذا الإجراء من تجربة العامل وييسّرها بشكلٍ عالٍ.
وتسعى الوزارة من خلال منصة قوى إلى تعزيز بيئة العمل وزيادة استقرارها وتحقيق أفضل الممارسات العالمية عبر الحلول الرقمية المتطورة وتقديم أكثر من 130 خدمةٍ مؤتمتةٍ لقطاع الأعمال.

منصة قوى

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة “قوى” تسعى إلى تقديم جميع خدمات منظومة العمل بشكلٍ رقمي يُعزّز من المحافظة على حقوق أطرافِ العلاقة التعاقدية، ورفع استقرار وجاذبية سوق العمل بالمملكة.

 

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