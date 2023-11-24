موعد مباريات السبت في دوري روشن إغلاق جزء من طريق المدينة المنورة لإزالة جسور مشاة تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الأخدود وليد الفراج: نقص المعلومات عن الميركاتو السعودي سبب أزمات كثيرة السعودة الوهمية استغلال لبرامج صندوق هدف وعقوبتها جنائية قدوم كاسيميرو لـ النصر يُعجل برحيل نجم الفريق أسعار النفط تواصل التراجع شكك في بطولات الهلال .. مطالب بمعاقبة سلمان الفرج تقويم فعاليات جدة يستعد لتدشين آسيا الصغرى أول قرار من مارسيلو جاياردو تجاه زكريا هوساوي
طالب الإعلامي الرياضي وليد الفراج، المؤسسات الرياضية بكشف المزيد من المعلومات حول قيمة صفقات انتقالات دوري روشن من اللاعبين الأجانب خصوصًا للأندية الـ4 الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.
وكانت تصريحات سعد اللذيذ نائب رئيس رابطة دوري روشن والرئيس التنفيذي المكلف في الرابطة هز الشارع الرياضي السعودي بتصريحات خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين حول صفقات الأندية الـ4.
وعلق وليد الفراج قائلًا في برنامج “أكشن مع وليد”: “أخيرًا ظهرت بعض المعلومات عن الميركاتو السعودي، نقص المعلومات يُسبب سيولًا من الانتقادات من الجماهير ضد مجالس إدارات الأندية، خاصة أن وزارة الرياضة ليس منوطًا بها الحديث عن الصفقات وتذهب إلى صندوق الاستثمارات يقولون: إن الحديث هي مهمة رابطة أندية دوري روشن، هناك نقص في المعلومات والصحفي السعودي يُعاني للحصول عليها، عكس الإعلام الغربي”.
وتابع الفراج: “رئيس الأهلي ورئيس الهلال ورئيس الاتحاد تكلموا عن الصفقات، وأنا مقدر سبب عدم حديث رئيس النصر عن الموضوع، نقص المعلومات عن الميركاتو سبب أزمة”.
#وليد_الفراج: أخيرًا ظهرت بعض المعلومات عن الميركاتو السعودي .. أنا متفهم عدم حديث رئيس النصر .. النقاش الجماهيري كلها بناءً على معلومات ناقصة ويحتاجون للشفافية ليكون رأيهم موضوعيًا#أكشن_مع_وليد
يعرض الآن مجاناً على شاهد#Shahid https://t.co/z3RmA3f7bx pic.twitter.com/6E6PP7JCM8
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 23, 2023