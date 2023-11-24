وليد الفراج: نقص المعلومات عن الميركاتو السعودي سبب أزمات كثيرة

طالب الإعلامي الرياضي وليد الفراج، المؤسسات الرياضية بكشف المزيد من المعلومات حول قيمة صفقات انتقالات دوري روشن من اللاعبين الأجانب خصوصًا للأندية الـ4 الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.

وكانت تصريحات سعد اللذيذ نائب رئيس رابطة دوري روشن والرئيس التنفيذي المكلف في الرابطة هز الشارع الرياضي السعودي بتصريحات خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين حول صفقات الأندية الـ4.

وعلق وليد الفراج قائلًا في برنامج “أكشن مع وليد”: “أخيرًا ظهرت بعض المعلومات عن الميركاتو السعودي، نقص المعلومات يُسبب سيولًا من الانتقادات من الجماهير ضد مجالس إدارات الأندية، خاصة أن وزارة الرياضة ليس منوطًا بها الحديث عن الصفقات وتذهب إلى صندوق الاستثمارات يقولون: إن الحديث هي مهمة رابطة أندية دوري روشن، هناك نقص في المعلومات والصحفي السعودي يُعاني للحصول عليها، عكس الإعلام الغربي”.

وتابع الفراج: “رئيس الأهلي ورئيس الهلال ورئيس الاتحاد تكلموا عن الصفقات، وأنا مقدر سبب عدم حديث رئيس النصر عن الموضوع، نقص المعلومات عن الميركاتو سبب أزمة”.