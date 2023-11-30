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هنأهه بمناسبة فوز المملكة بتنظيم واستضافة معرض إكسبو 2030

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس جمهورية كوريا

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٥ مساءً
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس جمهورية كوريا
المواطن - واس

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا، هنأه خلاله بمناسبة فوز المملكة بتنظيم واستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

فيما أعرب سمو ولي العهد عن شكره لفخامته على مشاعره الطيبة.

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