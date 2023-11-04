ياسين بونو يخطف الأنظار مع الهلال بدوري روشن

يُقدم حارس المرمى المغربي الدولي ياسين يونو، مستوى مميزًا مع الهلال في دوري روشن السعودي، ليكون من أبرز الحراس في المسابقة هذا الموسم.

تألق ياسين بونو

وشارك ياسين بونو في 10 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دوري روشن السعودي، ولم يستقبل أهداف في 6 مواجهات، ليتصدر قائمة الأكثر نجاحًا في الحفاظ على نظافة الشباك.

واهتزت شباك ياسين بونو 6 مرات فقط، ليكون الأقل استقبالًا للأهداف، كما أنه الأكثر نجاحًا في التصديات بدوري روشن السعودي بنسبة وصلت إلى 79%، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”.

وكلل ياسين بونو مجهوده خلال الفترة الماضية، بالحصول على جائزة أفضل حارس مرمى في دوري روشن السعودي لشهر أكتوبر، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الهلال، ومساهمته في انتصاراته المتتالية.

فوز الهلال ضد الفتح

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الفتح بالأمس في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في الفوز بهدفين دون رد عن طريق ألكسندر ميتروفيتش وسالم الدوسري.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 32 نقطة، في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفتح عند 23 نقطة، ليتواجد في المركز الرابع.