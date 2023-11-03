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يايا توريه مساعدًا أول لمدرب المنتخب السعودي

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٢ مساءً
يايا توريه مساعدًا أول لمدرب المنتخب السعودي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن التعاقد مع الايفواري يايا توريه للعمل كمساعد أول للمدير الفني للمنتخب الأول، الإيطالي روبرتو مانشيني.

يايا توريه مساعدًا لمانشيني

وأشار اتحاد الكرة في بيان رسمي، إلى أن التعاقد مع يايا توريه، جاء بناءً على طلب المدرب الإيطالي في ضمه ضمن طاقمه الفني في المنتخب السعودي للفترة القادمة.

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يايا توريه
توريه

ويملك يايا توريه، سجلا تدريبيًا؛ بدأ قبل 4 أعوام، حيث كمساعد مدرب في 3 أندية، وهي؛ أولمبيك دونيتسك الأوكراني، أحمد غروزني الروسي وستاندارد لييج البلجيكي.

كما عمل يايا توريه صاحب الـ40 عامًا، كمدرب لفريق تحت 16 عامًا بنادي توتنهام الإنجليزي، وذلك بالإضافة إلى امتلاكه لسجل حافل بالإنجازات كلاعب.

يايا توريه
توريه

مانشيني مع الأخضر

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عن تعاقده مع مانشيني لتدريب الأخضر حتى عام 2027، وذلك بعد تقديمه لاستقالته من تدريب المنتخب الإيطالي الأول، وقاد الصقور في 4 مباريات حتى الآن.

وبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مسيرته مع المدرب الإيطالي بمعسكر في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، شهر سبتمبر الماضي، وخسر أمام كوستاريكا بنتيجة 3\1، وكوريا الجنوبية بهدف دون رد.

وخاض الأخضر مع مانشيني معسكرًا في البرتغال، شهر أكتوبر الماضي، وتعادل أمام المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم بنتيجة 2\2، وخسر ضد مالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ما أثار غضب الجماهير التي طالبت برحيله.

مانشيني
مانشيني

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