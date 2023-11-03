يايا توريه يحضر مباراة الاتحاد والشباب

حرص النجم الإيفواري يايا توريه، مساعد المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على حضور مباراة الاتحاد والشباب المقامة حاليًّا في الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي لـ”دوري روشن” عبر منصة “إكس” جانبًا من تواجد توريه بجانب مانشيني في مدرجات ملعب الملك فهد الدولي.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تعاقده رسميًّا مع يايا توريه صاحب الـ40 عامًا، بناءً على طلب مانشيني في ضمه ضمن طاقمه الفني للأخضر للفترة القادمة.

وبدأ توريه مسيرته التدريبية قبل 4 أعوام، حيث عمل كمساعد مدرب في أولمبيك دونيتسك الأوكراني، أحمد غروزني الروسي وستاندارد لييج البلجيكي، بجانب عمله كمدرب لفريق تحت 16 عامًا بنادي توتنهام الإنجليزي.

مسيرة يايا توريه

ويملك النجم الإيفواري مسيرة حافلة بالنجاحات والإنجازات في فترة لعبه، حيث خاض 30 مباراة بقميص موناكو الفرنسي، 118 مواجهة مع برشلونة الإسباني، و316 لقاء مع مانشستر سيتي الإنجليزي، و97 مباراة مع منتخب كوت ديفوار.

وتوج توريه بالعديد من البطولات، ومنها؛ دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، كأس ملك إسبانيا، كأس السوبر الإسباني، وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى الدوري الإسباني لكرة القدم مرتين.

كما فاز يايا توريه بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم 3 مرات، ومثلهم في كأس رابطة المحترفين، وحصد كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية.