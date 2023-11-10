10 وظائف شاغرة في هيئة المحتوى

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المحتوى

وبيّنت هيئة المحتوى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل دعم آليات المحتوى المحلي.

– مدير أول عمليات إدارة البيانات.

– مدير مشروع.

– مدير إدارة البيانات.

– مدير تطبيقات تقنية المعلومات.

– مدير تطوير الأعمال.

– مساعد تنفيذي.

– مؤلف أول الإعلانات.

– أخصائي هندسة الأمن السيبراني والحوكمة.

– أخصائي أول تقييم الأعمال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)