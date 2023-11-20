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بعد نهاية منافسات الجولة الـ13

20 مساهمة تهديفية لـ كريستيانو رونالدو بدوري روشن

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥١ مساءً
20 مساهمة تهديفية لـ كريستيانو رونالدو بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه اللافت في دوري روشن السعودي، لينفرد بصدارة قائمة مميزة.

كريستيانو رونالدو الأكثر مساهمة

وينفرد كريستيانو رونالدو بصدارة قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف خلال منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث ساهم في تسجيل 20 هدفًا بعد مرور 13 جولة على المسابقة.

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كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

وشارك كريستيانو رونالدو في 12 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ونجح في تسجيل 13 هدفًا، وقدم 7 تمريرات حاسمة، بمعدل مساهمة تهديفية كل 53 دقيقة، وقام بـ58 تسديدة بينهم 32 تسديدة على المرمى.

ويتصدر كريستيانو رونالدو قائمة هدافي دوري روشن السعودي، متفوقًا على نجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش صاحب الـ10 أهداف، يليه نجم الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما بـ8 أهداف، بالتساوي مع نجم النصر، البرازيلي تاليسكا.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @SPL

النصر في دوري روشن

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز في دوري روشن السعودي، حيث نجح في الفوز على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 31 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 16 نقطة في المركز التاسع.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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