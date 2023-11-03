3 أندية تُخطط لمقاضاة إيفرتون

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن أندية ليستر سيتي وبيرنلي وليدز يونايتد في إنجلترا تخطط لمقاضاة نادي إيفرتون الإنجليزي، وذلك بعد مخالفة الأخير لقواعد اللعب المالي النظيف.

وذكرت التقارير أن ناديي ليستر وليدز تضرروا من الأمر بسبب ما فعله إيفرتون، بينما أبدى نادي بيرنلي قناعته بأن تلك المخالفة أثرت عليه في الموسم قبل الماضي، وأدت لتفادي فريق “التوفيز” الهبوط لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

بيان إيفرتون

وكان النادي الأزرق في مدينة ليفربول الإنجليزية أعلن في بيانه اليوم عبر منصة “إكس” أن رابطة الدوري الإنجليزي أبلغته بخصم النقاط بعد خرقه القواعد المالية للبريميرليج، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه ينوي الاستئناف على العقوبة.

وأحالت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، نادي إيفرتون إلى لجنة تحقيق في مارس الماضي، بسبب انتهاك مزعوم لقواعد الربحية والاستدامة خلال منافسات الموسم الرياضي 2021/ 2022.

ويستعد التوفيز لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد، يوم 26 نوفمبر الجاري، بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل “التوفيز”، المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 14 نقطة، إلا أنه بعد تطبيق عقوبة خصم الـ10 نقاط، سيتراجع للمركز قبل الأخير، فيما يقع مانشستر يونايتد في المركز السادس بـ21 نقطة.