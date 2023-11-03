3 محاور و7 مزايا مهمة في واجهة أبحر البحرية

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سلطت إمارة منطقة مكة المكرمة الضوء على بعض تفاصيل تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية.
وقالت الإمارة عبر حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم الاثنين: إن تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية شهد تجهيز البنية التحتية للمشروع بشكل كامل من شبكات للكهرباء والصرف الصحي وتصريف لمياه الأمطار والسيول، كما تم الاستفادة من المجسمات الحالية كي تتماشى مع تطوير الواجهة البحرية.
كذلك تم توفير كاميرات للمراقبة تغطي كامل الموقع مرتبطة بغرفة للتحكم في واجهة أبحر البحرية.
وبحسب إمارة مكة المكرمة، يحوي مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية على:
•ممشى بحري.
•مسار للدراجات.
•مواقف للسيارات.
•ألعاب للأطفال.
•سقالة بحرية.
•مبانٍ استثمارية.
•شواطئ رملية على امتداد المشروع تم تخصيصها للسباحة والجلوس.