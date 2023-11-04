4 نصائح لتجنب الإصابة بحصوات الكلى

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أكد أستاذ واستشاري أمراض الكلى بجامعة المؤسس، الدكتور سعد الشهيب، أن حصوات الكلى مشكلة منتشرة لها علاقة بالعوامل الوراثية والعادات الغذائية.
وأوضح خلال تغريدة عبر حسابه على منصة إكس، أن هناك 4 نصائح لتفادي الحصوات تشمل:
1 – الإقلال من الملح.
2 – وعدم الإسراف في الأطعمة التالية (اللحوم، المانجو، الفراولة، الطماطم، السبانخ، الشكولاتة).
3 – تجنب بعض المكسرات خاصه الكاجو
4 – ضرورة شرب لترين ماء باليوم.
وشدد الشهيب على أنه ليس لماء زمزم أي علاقة بزيادة الحصوات ولكنه يحتوي على كمية جيدة من الماغنسيوم الذي يستعمل كمانع للحصوات.