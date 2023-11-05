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5 خضراوات تقلل مستويات السكر في الدم

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢١ مساءً
5 خضراوات تقلل مستويات السكر في الدم
المواطن - فريق التحرير

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يقع بعض من يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم في حيرة عند اختيار أي الأطعمة التي يمكن تناولها بشكل آمن.

نتائج إيجابية

ويوضح الخبراء أنه من الممكن تحقيق نتائج إيجابية من خلال تعديل النظام الغذائي باستخدام الخضراوات الصحية، التي يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات الإنسولين بشكل أفضل، مما يساعد أيضًا في خفض مستويات السكر في الدم.

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بحسب ما نشرته صحيفة Times of India، يمكن أن يساعد الأنواع الخمسة التالية من الخضراوات بشكل كبير في إدارة الإنسولين وتقليل مستويات السكر في الدم:

1. القرع المر

إن القرع المر، المعروف أيضًا باسم الكاريلا، من أكثر الخضراوات الصحية الغنية بالألياف، والتي يمكن أن تساعد في إدارة مستويات السكر بشكل طبيعي. تحتوي الكاريلا على مركبات يمكنها تحسين استخدام الجلوكوز وزيادة حساسية الإنسولين. قد يساعد تناول القرع المر بانتظام على خفض مستويات السكر في الدم.

2. البامية

تتميز البامية بأنها غنية بالألياف وتحتوي على مركبات يمكن أن تبطئ امتصاص السكر في الجهاز الهضمي، بما يساعد في استقرار مستويات السكر في الدم وتقليل ارتفاع السكر المفاجئ.

3. البروكلي

يشتهر البروكلي بأنه من الخضروات الصليبية منخفضة السعرات الحرارية وعالية الألياف، وهو مصدر جيد للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز الصحة العامة والتمثيل الغذائي. كما يتمتع البروكلي بخصائص عالية مضادة للالتهابات، وهو مفيد للأشخاص الذين يتطلعون إلى التحكم في مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي.

4. السبانخ

لأنها غنية بالحديد والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف، يمكن أن يساعد تناول السبانخ في تحسين حساسية الإنسولين. كما أنها مصدر جيد للألياف، والتي يمكن أن تساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم.

5. كالي

الكالي هو أحد أنواع الخضراوات الورقية صاحبة العناصر الغذائية المتنوعة، بالإضافة إلى كونه منخفض السعرات الحرارية وغنيًّا بالألياف. إن الكالي مليء بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساهم في التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم.

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