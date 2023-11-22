50 شركة عالمية رائدة تشارك في معرض الرياض للسيارات

تحت شعار “حيث يتسارع نبضك”، تستعد العاصمة الرياض لاحتضان أكبر حدث للسيارات ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، إذ تشهد منطقة المملكة أرينا، إحدى المناطق الترفيهية في الموسم، انطلاق معرض الرياض للسيارات في تجربة مثيرة وفريدة لا تفوت، وذلك خلال الفترة من 5 – 9 ديسمبر المقبل، وسيحتضن المعرض أكبر تجمع لوكلاء السيارات في المملكة، بمشاركة 50 شركة رائدة في صِناعة السيارات، لعرض أحدث موديلات السيارات والدراجات النارية، مع العروض الخاصة والحصرية والكثير من المفاجآت.

معرض الرياض للسيارات

وفي تجربة استثنائية تنتظر عشاق ومحبي السيارات، يتوقع أن يستقطب هذا الحدث خلال فعالياته آلاف الزوار من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وهو فرصة مميزة يتنافس فيها صانعو السيارات لعرض أحدث المركبات والإكسسوارات والخدمات المتعلقة بهذا القطاع المزدهر في المملكة، كما سيشمل المعرض أنشطة وفعاليات خارجية تضم عروض سيارات الدفع الرباعي والطرق الوعرة، وحلبات سباق الكارتينج، وسباقات المحاكاة، وتجربة قيادة السيارات للسيدات، إضافة إلى تجربة قيادة سيارة الأحلام وغيرها بصورة ممتعة في مكان واحد.

ويكشف المعرض الذي تستمر فعالياته على مدى 5 أيام عن أحدث السيارات في العالم، مثل السيارات الرياضية، ومركبات الدفع الرباعي x44، إضافة إلى إطلاق حصري لأحدث الطرازات في السوق السعودي.

Big Time

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب منطقة المملكة أرينا عبر تطبيق وموقع webook من خلال الرابط: http://onelink.to/wbkapp .