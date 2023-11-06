6 رسائل احتيالية عبر الهاتف المحمول.. احذر فتحها

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تعتبر رسائل الاحتيال عبر الهاتف أمرًا شائعًا في الوقت الحالي. تستخدم العديد من الطرق المختلفة لمحاولة خداع الأفراد والحصول على معلومات شخصية أو مالية منهم.
أصدرت شركة الأمن “ماكافي” McAfee مؤخرًا دراسة حول رسائل الاحتيال الدارجة حول العالم، والتي تعرض حسابات ملايين المستخدمين للسرقة أو الاختراق عبر الهاتف المحمول.
وقد أدرجت الدراسة 6 رسائل خطيرة يرسلها المجرمون إما عبر الرسائل النصية القصيرة SMS أو الـ”واتساب” لاختراق أجهزتهم أو سرقة الأموال.
وفيما يلي الـ6 رسائل الخطيرة التي لا يجب عليك النقر عليها أبدًا ومنها:
إليك بعض النصائح للتعامل مع رسائل الاحتيال عبر الهاتف:
1. كن حذرًا: قبل أن تتفاعل مع أي رسالة تلقيتها عبر الهاتف، كن حذرًا ولا تثق بكل ما يقال فيها. قد تحتوي الرسائل الاحتيالية على طلبات غريبة أو وعود بمكافآت أو عروض مغرية، ولكن يجب أن تتساءل دائمًا عن مصداقيتها قبل اتخاذ أي إجراء.
2. لا تقدم معلومات شخصية: لا تقم بمشاركة أي معلومات شخصية أو مالية عبر الهاتف مثل أرقام الحسابات المصرفية أو كلمات المرور أو أرقام الضمان الاجتماعي، ما لم تكن متأكدًا تمامًا من هوية الشخص الذي يتلقى المعلومات.
3. تحقق بشكل مستقل: إذا كانت الرسالة تتضمن طلبًا للمساعدة المالية أو معلومات حساسة، فتأكد من التحقق بشكل مستقل من صحة الطلب. قم بالاتصال بالجهة المزعومة باستخدام معلومات الاتصال الموثوقة المتاحة لديك، وتأكد من أنك تتحدث إلى شخص حقيقي وليس احتيالي.
4. استخدم تقنية الكشف عن الاحتيال: يمكنك استخدام تقنية الكشف عن الاحتيال المتاحة في هواتفك الذكية أو خدمات البريد الإلكتروني للتعرف على الرسائل الاحتيالية وتصفيتها تلقائيًّا.
5. قم بالإبلاغ عن الاحتيال: إذا استلمت رسالة احتيالية، قم بالإبلاغ عنها إلى الجهات المختصة مثل الشرطة أو مزود الخدمة الخاص بك. قد يتمكنون من اتخاذ إجراءات لمنع الاحتيال وحمايتك والآخرين.
يجب أن تتذكر أن المؤسسات الموثوقة نادرًا ما تطلب منك مشاركة معلومات حساسة عبر الهاتف. لذا، كن دائمًا حذرًا واحترس من رسائل الاحتيال ولا تتردد في التحقق والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.