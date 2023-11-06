6 رسائل احتيالية عبر الهاتف المحمول.. احذر فتحها

تعتبر رسائل الاحتيال عبر الهاتف أمرًا شائعًا في الوقت الحالي. تستخدم العديد من الطرق المختلفة لمحاولة خداع الأفراد والحصول على معلومات شخصية أو مالية منهم.

رسائل احتيالية عبر الهاتف

أصدرت شركة الأمن “ماكافي” McAfee مؤخرًا دراسة حول رسائل الاحتيال الدارجة حول العالم، والتي تعرض حسابات ملايين المستخدمين للسرقة أو الاختراق عبر الهاتف المحمول.

وقد أدرجت الدراسة 6 رسائل خطيرة يرسلها المجرمون إما عبر الرسائل النصية القصيرة SMS أو الـ”واتساب” لاختراق أجهزتهم أو سرقة الأموال.

6 رسائل خطيرة

وفيما يلي الـ6 رسائل الخطيرة التي لا يجب عليك النقر عليها أبدًا ومنها:

تذكر أن عروض العمل لا تأتي أبدًا عبر تطبيق “واتساب” أو الرسائل النصية القصيرة، ولن تتواصل معك أي شركة محترفة على هذه المنصات لذا فهي عملية احتيال مؤكدة. رسائل التنبيه البنكية المستلمة عبر الرسائل النصية القصيرة أو “واتساب”، والتي تطلب من المستخدمين إكمال بيانات ناقصة أو تحديثها عبر عنوان URL/الرابط الموجود في الرسالة، ما هي إلا عمليات احتيال، فهم يهدفون إلى سرقة أموالك. أي تحديثات حول عملية شراء أنت لم تقم بإجرائها تعتبر عملية احتيال، حيث تتم كتابة مثل هذه الرسائل بطريقة تغري المستلمين بالنقر فوق هواتفهم بهدف اختراقها. مع تزايد المنصات الإلكترونية، يحاول المحتالون جذب مستخدمي الهواتف الذكية من خلال المراسلة حول تلك المنصات من خلال اشتراكات المشاهدة، فيرسلون لك رسائل عاجلة بأنه قد تم حجب أو إلغاء اشتراكك وعليك بالدخول فورا من خلال الرابط/URL لتجديد الاشتراك أو تحديث البيانات. يعد التنبيه الأمني ​​من أمازون أو رسائل الإشعارات المتعلقة بأي تحديث في حسابك بمثابة مصائد أيضًا، لذا يرجى ملاحظة أن أمازون أو أي شركة تجارة إلكترونية لن تصل إليك مطلقًا عبر الرسائل النصية القصيرة أو الواتساب للحصول على مثل هذه التنبيهات المهمة. بنسبة 99% تكون الرسالة المستلمة عبارة عن عملية احتيال وتهدف إلى سرقة بيانات اعتماد المستلمين أو أموالهم.

نصائح للتعامل مع الاحتيال عبر الهاتف

إليك بعض النصائح للتعامل مع رسائل الاحتيال عبر الهاتف:

1. كن حذرًا: قبل أن تتفاعل مع أي رسالة تلقيتها عبر الهاتف، كن حذرًا ولا تثق بكل ما يقال فيها. قد تحتوي الرسائل الاحتيالية على طلبات غريبة أو وعود بمكافآت أو عروض مغرية، ولكن يجب أن تتساءل دائمًا عن مصداقيتها قبل اتخاذ أي إجراء.

2. لا تقدم معلومات شخصية: لا تقم بمشاركة أي معلومات شخصية أو مالية عبر الهاتف مثل أرقام الحسابات المصرفية أو كلمات المرور أو أرقام الضمان الاجتماعي، ما لم تكن متأكدًا تمامًا من هوية الشخص الذي يتلقى المعلومات.

3. تحقق بشكل مستقل: إذا كانت الرسالة تتضمن طلبًا للمساعدة المالية أو معلومات حساسة، فتأكد من التحقق بشكل مستقل من صحة الطلب. قم بالاتصال بالجهة المزعومة باستخدام معلومات الاتصال الموثوقة المتاحة لديك، وتأكد من أنك تتحدث إلى شخص حقيقي وليس احتيالي.

4. استخدم تقنية الكشف عن الاحتيال: يمكنك استخدام تقنية الكشف عن الاحتيال المتاحة في هواتفك الذكية أو خدمات البريد الإلكتروني للتعرف على الرسائل الاحتيالية وتصفيتها تلقائيًّا.

5. قم بالإبلاغ عن الاحتيال: إذا استلمت رسالة احتيالية، قم بالإبلاغ عنها إلى الجهات المختصة مثل الشرطة أو مزود الخدمة الخاص بك. قد يتمكنون من اتخاذ إجراءات لمنع الاحتيال وحمايتك والآخرين.

يجب أن تتذكر أن المؤسسات الموثوقة نادرًا ما تطلب منك مشاركة معلومات حساسة عبر الهاتف. لذا، كن دائمًا حذرًا واحترس من رسائل الاحتيال ولا تتردد في التحقق والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.