أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، 6 طرق لـ التحكم بالسكري والوقاية من مضاعفاته.

التحكم بالسكري

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس: إن ذلك يقتضي المحافظة على الوزن ضمن المعدل الطبيعي، وضبط مواعيد تناول الوجبات الرئيسية والخفيفة، وشرب الماء بكميات كافية لتجنب الجفاف، وتقليل تناول الأطعمة المقلية والحلويات.

وأكدت الغذاء والدواء أنه تقتضي الوقاية من السكر والتحكم فيه، استهلاك الأطعمة الغنية بالألياف مثل القمح الكامل والخضراوات الورقية؛ لأنها تساعد على التحكم في مستوى السكر في الدم، مشيرة إلى أن مريض السكر ينصح بشرب عصير فاكهة مركزة أو تناول قطعة حلوى حال الشعور بأعراض انخفاض سكر الدم.