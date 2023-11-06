6 طرق لـ التحكم بالسكري والوقاية من مضاعفاته وظائف إدارية وفنية شاغرة في العليان القابضة وظائف شاغرة بمتاجر الرقيب في 3 مدن آرسنال يُنافس نيوكاسل على ضم روبن نيفيز 90 % من الأطفال السعوديين يستخدمون الإنترنت نفاد تذاكر مباراة السعودية وباكستان زوجة تركي الحمد تنفي وفاته: صحته مستقرة توقعات بانفراجة وشيكة بعد اللقاء المنتظر بين بايدن وشي أشهر خبراء الأمن السيبراني يشاركون في الحدث التكنولوجي الأضخم Black Hat بالرياض الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة باكستان
أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، 6 طرق لـ التحكم بالسكري والوقاية من مضاعفاته.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس: إن ذلك يقتضي المحافظة على الوزن ضمن المعدل الطبيعي، وضبط مواعيد تناول الوجبات الرئيسية والخفيفة، وشرب الماء بكميات كافية لتجنب الجفاف، وتقليل تناول الأطعمة المقلية والحلويات.
وأكدت الغذاء والدواء أنه تقتضي الوقاية من السكر والتحكم فيه، استهلاك الأطعمة الغنية بالألياف مثل القمح الكامل والخضراوات الورقية؛ لأنها تساعد على التحكم في مستوى السكر في الدم، مشيرة إلى أن مريض السكر ينصح بشرب عصير فاكهة مركزة أو تناول قطعة حلوى حال الشعور بأعراض انخفاض سكر الدم.