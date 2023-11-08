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8 فرص استثمارية في حديقة الحيوان بالرياض

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٢ مساءً
8 فرص استثمارية في حديقة الحيوان بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن طرح 8 فرص استثمارية، في حديقة الحيوان بالرياض.

فرص استثمارية في حديقة الحيوان

وكشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، وجاءت كما يلي:

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تأجير موقع لتشغيل المطعم الرئيسي في حديقة الحيوان.

تأجير موقع لتشغيل ميني ماركت (ب) في حديقة الحيوان.

تأجير موقع ميني ماركت (أ) في حديقة الحيوان.

تأجير موقع لبيع القهوة في حديقة الحيوان.

تأجير موقع لبيع الهدايا والتذكار في حديقة الحيوان.

تأجير موقع لبيع القهوة في المبنى الرئيسي في حديقة الحيوان.

حديقة الحيوان بالرياض

وتأسست حديقة الحيوان في عام 1987 وعادت مؤخرًا بأكثر من 1300 حيوان من 190 فصيلة في 6 مناطق محمية، بتجارب كثيرة أبرزها بيت قرد البونقو، وتجارب التفاعل مع الحيوانات، وغيرها من الفعاليات المبهرة.

 

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