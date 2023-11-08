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أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن طرح 8 فرص استثمارية، في حديقة الحيوان بالرياض.
وكشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، وجاءت كما يلي:
تأجير موقع لتشغيل محل بيع الوجبات السريعة في حديقة الحيوان.
موقع لبيع الآيس كريم والمثلجات في حديقة الحيوان.
تأجير موقع لتشغيل المطعم الرئيسي في حديقة الحيوان.
تأجير موقع لتشغيل ميني ماركت (ب) في حديقة الحيوان.
تأجير موقع ميني ماركت (أ) في حديقة الحيوان.
تأجير موقع لبيع القهوة في حديقة الحيوان.
تأجير موقع لبيع الهدايا والتذكار في حديقة الحيوان.
تأجير موقع لبيع القهوة في المبنى الرئيسي في حديقة الحيوان.
وتأسست حديقة الحيوان في عام 1987 وعادت مؤخرًا بأكثر من 1300 حيوان من 190 فصيلة في 6 مناطق محمية، بتجارب كثيرة أبرزها بيت قرد البونقو، وتجارب التفاعل مع الحيوانات، وغيرها من الفعاليات المبهرة.