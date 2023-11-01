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للظهور في عرض كراون جول

WWE تتفاوض مع كريستيانو رونالدو

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٠ مساءً
WWE تتفاوض مع كريستيانو رونالدو
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن قائد فريق النصر والمنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو بات قريبًا من المشاركة في عروض المصارعة العالمية WWE في السعودية.

كريستيانو رونالدو قد يظهر في عرض WWE

وأشارت شبكة “ريليفو”، اليوم الأربعاء، إلى أن كريستيانو رونالدو في مفاوضات متقدمة مع WWE، بشأن ظهوره في عرض “كراون جول”، المقرر إقامته في السعودية، مساء يوم السبت المقبل.

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ولفتت الشبكة الإسبانية، إلى أن المحادثات لم تؤت ثمارها حتى الآن، نظرًا لأن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سيواجه نظيره الخليج، يوم السبت أيضًا، في الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

وأضافت شبكة “ريليفو”: “ربما يظهر كريستيانو رونالدو مع الجماهير في المدرجات خلال عرض (كراون جول)، كما حدث في نزال أشرس رجل في العالم بين تايسون فيوري وفرانسيس نجانو”.

وأكدت تقارير سابقة، أن اتحاد WWE، يسعى للاستفادة من شعبية رونالدو الكبيرة، وتوقيع عقد معه خلال الفترة القادمة.

كريستيانو رونالدو وتايسون فيوري
رونالدو وتايسون فيوري – المصدر relevo

نجوم كرة ظهروا في WWE

ولن يكون كريستيانو رونالدو أول لاعب كرة قدم يشارك في عرض WWE، حيث سبقه نجم مانشستر يونايتد السابق، الإنجليزي واين روني الذي ظهر في عرض WWE Raw في عام 2015.

كما شارك العديد من لاعبي كرة القدم في عروض WWE، ومنهم؛ نجم نورويتش السابق، جرانت هولت، مهاجم ويكومب واندرز السابق، أديبايو أكينفينوا وغيرهم.

واين روني
روني – المصدر espn

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