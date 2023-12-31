أحداث تاريخية لن ينساها السعوديون في عام 2023

شهدت المملكة العربية السعودية أحداثًا تاريخية لم ينساها العالم في عام 2023، وحفرت الكثير من الأسماء السعودية اسمها بحروف من نور في تاريخ العالم، حيث حققت السعودية الكثير من الانتصارات في المحافل الدولية.

نقطة فارقة في تاريخ السعودية

وشهدت المملكة العربية السعودية خمسة أحداث رئيسية لفتت أنظار العالم ومن بينها، فوز السعودية باستضافة معرض إكسبو العالمي 2030، لتصبح ثاني مدينة في الشرق الأوسط بعد دبي تستضيف هذا الحدث.

تخطط العاصمة السعودية الرياض لتنظيم معرض “إكسبو” الذي يمثل “نقطة فارقة”، حيث تطمح في أن تكون نسخة عام 2030 خضراء وخالية من الانبعاثات.

إكسبو الرياض 2030

ويقام إكسبو الرياض خلال الفترة من 1 أكتوبر 2030 حتى 31 مارس 2031، كما يتوقع أن تتجاوز الزيارات مليار زيارة عبر الواقع الافتراضي. كما يُتوقع مشاركة 246 مشاركًا، من دول ومنظمات عالمية ومشاركين غير رسميين، ومن المتوقع كذلك أن يُقام المعرض على مساحة تقدر بـ6 ملايين متر مربع في شمال الرياض، على بعد حوالي 5- 10 دقائق بالسيارة من مطار الملك خالد الدولي.

كأس العالم لكرة القدم 2034 والمقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية النسخة الخامسة والعشرين لكأس العالم لكرة القدم عام 2034، بعد انسحاب مرشحين آخرين من السباق لاستضافة البطولة الدولية لكرة القدم.

فوز السعودية بكأس العالم 2034

فازت السعودية باستضافة كأس العالم 2034، فيما اعتبر الكثيرون أن هذه الخطوة ستعمل على تسريع خطوات المملكة العربية السعودية نحو كرة القدم العالمية والتوسع في الرياضة العالمية.

وسرعان ما حظي ترشيح استضافة السعودية بدعم أوسع، وهو ثمرة حملة المملكة المكثفة طوال الفترة الماضية لبناء شبكة رياضية عالمية بالإنفاق السخي على الرياضات المختلفة بخاصة كرة القدم. بخاصة بعدما وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم العشرات من اتفاقيات التعاون مع نظرائه في جميع أنحاء العالم في العام الماضي، بينما كان الرعاة من السعودية يبحثون بنشاط عن صفقات مع كل من الأندية ومنظمي بطولات كرة القدم، بحسب “الفايننشال تايمز”.

رحلة ريانة برناوي للفضاء

وصلت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي إلى محطة الفضاء الدولية، مع زميلها علي القرني، في إنجاز تاريخي للمرأة العربية عامة والسعودية خاصة.

وتعد ريانة أول امرأة عربية تصعد إلى الفضاء أصبحت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي في فبراير/شباط أول امرأة عربية تصعد إلى الفضاء عندما ذهبت في مهمة مدتها أسبوع إلى محطة الفضاء الدولية. وحصلت برناوي على البكالوريوس في علم الإنجاب والهندسة الوراثية وتطوير الأنسجة من جامعة أوتاجو في نيوزيلندا، كما حصلت على ماجيستير علوم طبية حيوية من جامعة الملك فيصل، ولديها خبرة لمدة 9 سنوات في مجال الخلايا الجذعية السرطانية.

التأشيرة الموحدة

وجاءت الخطوة التاريخية بإطلاق تأشيرة دول مجلس التعاون الخليجي الموحدة، والتي ستسمح للسائحين بالسفر عبر خطوط دول مجلس التعاون الخليجي ومن المتوقع إطلاقها في 2024-2025.

ويأتي هذا القرار تكليلاً للجهود التي قادتها المملكة حينما اعتمد وزراء السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي الإستراتيجية الخليجية للسياحة خلال اجتماعهم في العلا في شهر نوفمبر من العام الماضي، والتي كانت من أهم مخرجاته التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، حيث كانت المملكة قد عملت على قيادة الإطار التشريعي لذلك، بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال السياحة، ليؤكد هذا الإعلان على دور المملكة الرائد في إيجاد مبادرات نوعية تسهم في تعزيز مكانة دول المجلس كوجهة سياحية واحدة في المنطقة.