أدوات الذكاء الاصطناعي الأكثر استخدامًا خلال 2023

أطلق الكثيرون على عام 2023 اسم عام الذكاء الاصطناعي التوليدي، فقد غزت هذه التقنية السريعة التطور مختلف المجالات والقطاعات، وكان لها تأثير غير مسبوق في طريقة عملنا، كما استُخدمت في مجالات غير متوقعة مثل: مجال صناعة الأدوية، إذ استخدمت شركة (Insilico Medicine) الذكاء الاصطناعي التوليدي لتطوير دواء تجريبي لمرض التليف الرئوي المستعصي المجهول السبب.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وكانت هذه التقنية مثيرة للقلق لبعض المستخدمين، وأثارت العديد من التساؤلات حول القضاء على بعض الوظائف، ومع ذلك لم يمنع هذا الخوف المستخدمين من تجربة أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي أُطلقت على مدار العام.

وكشف تحليل جديد أن أفضل 50 أداة للذكاء الاصطناعي شهدت زيارات تجاوزت 24 مليار زيارة في المدة الممتدة من سبتمبر 2022 إلى أغسطس 2023. في حين تصدّر روبوت (ChatGPT) المشهد بمفرده بأكثر من 14 مليار زيارة، أي ما يقرب من 60% من الزيارات التي حُللت، وذلك وفقًا لتحليل أجرته شركة (Writerbuddy.ai).

أكثر أدوات الذكاء الاصطناعي استخدامًا

ووفقًا لهذا التحليل؛ سنستعرض في هذا المقال أكثر 10 أدوات للذكاء الاصطناعي استخدامًا خلال عام 2023:

استخدمت شركة (Writerbuddy.ai) أداة (SEMrush)– وهي أداة مشهورة في مجال تحسين محركات البحث SEO– لدراسة أكثر من 3000 أداة ذكاء اصطناعي، ثم حددت الخمسين أداة التي شهدت أعلى الزيارات، والتي مثلت أكثر من 80% من الزيارات في صناعة الذكاء الاصطناعي، خلال مدة الدراسة الواقعة بين سبتمبر 2022 وأغسطس 2023.

وفيما يلي أكثر 10 أدوات للذكاء الاصطناعي استخدامًا في 2023:

1- ChatGPT:

يندرج ChatGPT تحت فئة روبوتات الدردشة، ويتميز بقدرته على إجراء محادثات مع المستخدمين بانسيابية عالية، ويمكنه الإجابة عن أي سؤال أو استفسار وتقديم معلومات وردود مختلفة في شتى المجالات، وحتى كتابة مقالات كاملة عن موضوعات معقدة، أو إنشاء شخصيات خيالية للتحدث معها.

وليس من المستغرب أن يفوز بالمركز الأول في هذه القائمة؛ لأنه حصل على شعبية كبيرة خلال أيام معدودة من إطلاقه، إذ وصل عدد مستخدمي الإصدار التجريبي له إلى أكثر من مليون مستخدم خلال الأيام الخمسة الأولى من إطلاقه.

وفي غضون شهرين فقط من إطلاقه، أصبح روبوت (ChatGPT) الأسرع نموًّا في تاريخ تطبيقات الويب الموجهة للمستهلكين، إذ وصل إلى أكثر من 100 مليون مستخدم نشيط بحلول يناير 2023.

2- أداة Character.AI:

احتلت أداة (Character.AI) المركز الثاني في القائمة، وقد صُممت هذه الأداة لمساعدة المستخدمين على إنشاء نسخة رقمية لأي شخص تقريبًا، سواء كان حيًّا أو ميتًا، حقيقيًّا أو خياليًّا، والتحدث معه، وتتميز هذه الأداة بأنها تتيح للمستخدم الحصول على ردود فعلية تشبه ردود أفعال الشخصية التي اختارها لإجراء حوار معها.

ويمكن استخدام الشخصيات التي تنشئها الأداة في تقديم روايات أكثر إثارة، أو أفلام، أو إنشاء ألعاب أكثر واقعية وتفاعلية، لذلك حظيت هذه الأداة باهتمام كبير من المشاهير وفي عالم الألعاب، إذ حققت في المتوسط 318 مليون زيارة شهريًّا، بإجمالي بلغ 3.8 مليارات زيارة خلال مدة التحليل.

3- أداة QuillBot:

تقدم (QuillBot) مجموعة من أدوات تحرير النصوص التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي، تشمل: أداة إعادة الصياغة، وأداة التدقيق اللغوي، وأداة تلخيص النصوص، وأداة كشف المحتوى المسروق.

تُعد (Midjourney) أداة الذكاء الاصطناعي الأكثر استخدامًا في توليد الصور من النصوص خلال عام 2023، فقد استحوذت على 500.4 مليون زيارة خلال المدة الممتدة من سبتمبر 2022 إلى أغسطس 2023، ويقضي المستخدمون عادةً في المتوسط نحو 11 دقيقة و43 ثانية في كل زيارة.

5- Hugging Face:

لقد كانت (Hugging Face) أداة الذكاء الاصطناعي الأكثر استخدامًا في علوم البيانات خلال عام 2023، فقد جذبت 316.6 مليون زيارة خلال مدة التحليل، كما يخصص المستخدمون عادةً 11 دقيقة وثانيتين لكل زيارة في المتوسط.

توفر (Hugging Face) للباحثين والمطورين والعاملين في مجال الذكاء الاصطناعي الأدوات والموارد التي يحتاجون إليها لإنشاء نماذج التعلم الآلي ونشرها وتدريبها.

لذلك غالبًا ما يُطلق على منصة (Hugging Face) اسم (GitHub للذكاء الاصطناعي)، فمثلما تتميز منصة (GitHub) بأنها مستودع لتطوير البرمجيات، تتميز Hugging Face أيضًا بأنها مستودع لنماذج التعلم الآلي.