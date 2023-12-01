Icon

وظائف إدارية شاغرة في شركة EY Icon شاهد .. غضب رونالدو بعد إلغاء هدفه أمام الهلال Icon لا صحة لقصف معبر رفح Icon سافيتش يسجل هدف التقدم لـ الهلال Icon أسئلة مُجرمة دوليًّا ويتم توجيهها في المقابلات الشخصية Icon وظائف شاغرة في فروع Baker Hughes Icon المقصود بالدفعة المرتجعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي Icon بعد إهدار فرص كثيرة .. لا أهداف بالشوط الأول بين الهلال والنصر Icon وظائف شاغرة في العليان القابضة Icon خصائص ديسمبر المناخية: شهر الأمطار والسابع منه تبدأ المربعانية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
منها أصلك من وين؟

أسئلة مُجرمة دوليًّا ويتم توجيهها في المقابلات الشخصية

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
أسئلة مُجرمة دوليًّا ويتم توجيهها في المقابلات الشخصية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال المختص بالموارد البشرية سعود العمير: إن هناك أسئلة مُجرمة دوليًّا ورغم ذلك يتم توجيهها في المقابلات الشخصية.

وتابع العمير في حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الجمعة، أن هذه الأسئلة هي: “أصلك من وين؟ وين ساكن؟ كم عدد أبنائك؟ كم عمرك؟ الحالة الاجتماعية؟”.

قد يهمّك أيضاً
عدد القتلى في غزة يصل 16 ألفًا والمصابين 35 ألفًا

عدد القتلى في غزة يصل 16 ألفًا والمصابين 35 ألفًا

محمد بن راشد يهنئ السعودية: نبارك لعاصمة الخير والمجد للرياض الحبيبة

محمد بن راشد يهنئ السعودية: نبارك لعاصمة الخير والمجد للرياض الحبيبة

انحياز ضد الموظف

وأضاف أن هذه جميعها أسئلة مُجرمة، وقد تسبب بشكل متعمد أو غير متعمد الانحياز ضد الموظف، موضحًا أنه عند الإعلان عن وظيفة إذا كان يشترط سنًّا معينة، لابد من كتابته في الإعلان، وبالتالي أي شخص لا ينطبق عليه هذا الشرط لن يتقدم للوظيفة، وإذا لم يتم كتابته لا يحق سؤال الشخص عن السن أثناء المقابلة.

المقابلات الشخصية

تعتبر المقابلة الشخصية هي الخطوة الأولى للقبول في أي عمل حيث يجب على الموظف المتقدم إثبات جدارته بشغل هذه الوظيفة، ومحاولة إقناع مسؤول الموارد البشرية بقدراته ولماذا يختاره هو دون غيره، لكن يخشى الكثيرون هذا اللقاء ولا يعرفون كيف يتعاملون معه بشكل صحيح، هنا نساعدك في اجتياز المقابلات الشخصية ونوضح لك كل ما يتعلق بها.

وتُعرف المقابلات الشخصية على أنها لقاء يحدث بين الموظف والمسؤول عن التوظيف في أي شركة أو مؤسسة من أجل التعرف على صفات ومهارات المتقدم للوظيفة ومعرفة إلى أي مدى تتناسب مع المنصب الشاغر، وكذلك يتعرف من خلالها الشخص الباحث عن وظيفة على مميزات الشركة وكل ما يتعلق ببيئة العمل.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إجراء قاسٍ من جوجل لمستخدمي جيميل
تكنولوجيا

إجراء قاسٍ من جوجل لمستخدمي جيميل

تكنولوجيا
موعد المباراة المقبلة لـ المنتخب السعودي بتصفيات كأس العالم
الرياضة

موعد المباراة المقبلة لـ المنتخب السعودي بتصفيات...

الرياضة
حسم أجر العامل لسبب غير نظامي مخالفة نظامية
السعودية اليوم

حسم أجر العامل لسبب غير نظامي مخالفة...

السعودية اليوم
4 أطعمة فطور قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الفم
صحة وطب‎

4 أطعمة فطور قد تزيد خطر الإصابة...

صحة وطب‎
وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة
وظائف

وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة

وظائف
القمة السعودية ودول الكاريكوم.. تأسيس لشراكة إستراتيجية وتطوير للعلاقات التجارية
السعودية اليوم

القمة السعودية ودول الكاريكوم.. تأسيس لشراكة إستراتيجية...

السعودية اليوم
تيك توك ترد على حملة المقاطعة السعودية: نعتز بالمملكة كمصدر إلهام لنا
تكنولوجيا

تيك توك ترد على حملة المقاطعة السعودية:...

تكنولوجيا
تداعيات احتجاز الحوثيين سفينة تجارية في البحر الأحمر
العالم

تداعيات احتجاز الحوثيين سفينة تجارية في البحر...

العالم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه