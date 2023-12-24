أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والنصر ورابط الحجز

يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مباراة الاتحاد والنصر، التي تنطلق بعد غدٍ الثلاثاء في الجولة الـ17 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الاتحاد والنصر

وتنطلق مباراة الاتحاد والنصر بعد غدٍ في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة كما تُنقل المباراة عبر قناة SSC.

وسيكون سعر تذكرة الدرجة الموحد 1 هي 30 ألف ريال، سعر تذكرة الدرجة الموحدة الثانية هو 50 ريالًا، سعر الدرجة الفضية 1000 ريال، سعر الدرجة الذهبية 2000 ريال.

ولحجز التذكرة يُرجى زيارة الرابط من هنا.

وفي وقت سابق، قال الإعلامي الرياضي وليد الفراج: إن الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد سيعاني من غياب 11 لاعبًا في مباراة النصر المقبلة بعد غد الثلاثاء في الجولة الـ17 والمؤجلة بين الفريقين في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال الفراج في مقدمة حلقة أمس السبت في برنامج ”أكشن مع وليد”: “نبارك للرائد هذا الفوز المهم، كان الله في عون العميد سيدخل لقاء النصر منقوصًا من خدمات 11 لاعبًا، المباراة قد تكون فرصة سهلة للنصر لتحقيق فوز تاريخي”.

وأضاف الفراج: “هل هذا هو العميد بطل الدوري الموسم الماضي؟، الفريق منذ بداية الموسم ووقت تواجد نونو سانتو ومن الواضح أنه يُعاني فنيًّا فلماذا لم تتم إقالته مبكرًا؟!”.