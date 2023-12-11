أسمنت الرياض توصي بتوزيع 90 مليون ريال أرباحًا للمساهمين

أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت الرياض وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد مراجعة الوضع المالي للشركة والأرباح المبقاة المتوقعة حتى نهاية السنة 2023م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2023م.

تفاصيل أرباح أسمنت الرياض

جاءت توصية المجلس بجلسته التي عقدت اليوم الاثنين 27 جمادى الأول 1445هـ الموافق 11 ديسمبر 2023م، حيث بلغ إجمالي المبلغ الموزع 90000000 ريال فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 120000000 سهم بحيث تكون حصة السهم من التوزيع حوالي 0.75 ريال بنسبة 7.5% من قيمة السهم الاسمية.

تاريخ الأحقية والتوزيع

وبحسب بيان الشركة على موقع تداول سيتم تحديد تاريخ الأحقية وتاريخ التوزيع لاحقاً بعد عرض توصية مجلس الإدارة على الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها القادم للموافقة عليها واعتمادها.

ودعت الشركة مساهميها إلى تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع.