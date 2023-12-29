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بهدف نشر ثقافة الوعي البيئي في أنحاء المملكة

أصدقاء رواد الكشافة يختتمون البرنامج العملي للتأهيل البيئي

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٢ مساءً
أصدقاء رواد الكشافة يختتمون البرنامج العملي للتأهيل البيئي
المواطن - فريق التحرير

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اختتمت ظهر يوم أمس الخميس جمعية أصدقاء رواد الكشافة البرنامج العملي للتأهيل البيئي، الذي نفذ في متنزه وادي الباطن بمدينة جلاجل الصحية، بحضور رئيس مركز جلاجل المهندس عبدالله بن علي السويد ورئيس بلدية جلاجل حمود الدلبحي وعدد من الناشطين والمهتمين بهذا المجال على مستوى المملكة بما يعزز مفاهيم خدمة البيئة والمشاركات المجتمعية ويعمل على تنظيمها وتطويرها.

جاء ذلك على شرف الأمير متعب بن فهد بن فيصل آل سعود مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية البيئة ومكافحة التصحر ومجلس إدارة جمعية الطقس والمناخ.

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وعبر رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء رواد الكشافة عبدالله بن سليمان الفهد عن بالغ شكر وتقدير كافة أعضاء الجمعية لراعي المناسبة الأمير متعب بن فهد على تشريفه البرنامج ولكافة الحضور ولشركاء النجاح ولبلدية جلاجل الشريك الرئيسي في تنفيذ البرنامج ولإدارة التعليم بمحافظة المجمعة وديوانية الرائد الكشفي المعروف عبدالله بن سعد المزروع- تغمده الله بواسع رحمته- على رعايتها للبرنامج ومشاركتها الفاعلة.

وأشار إلى أن البرنامج يأتي في إطار أهداف الجمعية المتمثلة بنشر ثقافة الوعي البيئي في أنحاء المملكة وتعزيز مسارات العمل المجتمعي، حيث تضمن البرنامج دروسًا نظرية وعملية حول الطرق الصحيحة لغرس الأشجار والتعريف بأنواعها والمناسب منها للبيئة المحلية، سعيًا لنكون يدًا واحدة في مكافحة التصحر والإسهام في تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية (السعودية الخضراء) التي أطلقتها القيادة الرشيدة.

وعبر المشرف على النشاط علي بن عبدالله المزروع عن سعادته بما تحقق للبرنامج من نجاح، مقدمًا شكره لراعي الاحتفالية ولرئيس ومنسوبي مركز جلاجل ولرئيس بلدية جلاجل وكافة منسوبي البلدية وجميع الجهات المشاركة أملًا أن تتطور هذه الفعاليات والنشاطات المجتمعية في السنوات القادمة.

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