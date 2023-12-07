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العدد ارتفع بنسبة 145%

أكثر من 6.7 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة بالسعودية

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٤ مساءً
أكثر من 6.7 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة بالسعودية
المواطن - فريق التحرير

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نجحت الشركات الناشئة السعودية في جذب استثمارات ناشئة بقيمة 790 مليون دولار من التمويل عبر 90 صفقة في العام الحالي، وذلك بفضل الدعم الحكومي وعدة برامج ساهمت بتعزيز بيئة ريادة الأعمال في المملكة.

ارتفاع كبير

وفي هذا السياق، قال مدير إدارة الأداء المؤسسي في “منشآت” سلطان العنزي: إن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية ارتفع بنسبة 145% إلى 6.7 مليون منشأة، بحسب العربية.

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وأضاف العنزي، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسهم في دعم التنوع الاقتصادي للمملكة وتحقيق التوازن الاقتصادي بعيدًا عن النفط والمؤسسات الكبيرة فقط.

امتياز تجاري

وأوضح أن “منشآت” ساهم في دعم نحو 9 آلاف فرصة امتياز تجاري والتي تساهم في زيادة إجمالي الناتج المحلي للمملكة وتعمل على زيادة التنوع في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وأشار إلى أن برنامج “جدير”، ساهم في تأهيل 6 آلاف منشأة عبر ربطها بالفرص الشرائية للقطاع العام والخاص، لزيادة إيراداتها.

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