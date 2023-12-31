أمطار الفجر تكسو الرياض حلة من الجمال

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شهدت الرياض خلال الساعات القليلة الماضية حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة، وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار على عدة مناطق.
ووثقت مقاطع فيديو أجواء الرياض بالتزامن مع الحالة المطرية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
شاهد.. أمطار متوسطة إلى غزيرة تشهدها #الرياض
عبر:@Rayankhurmi pic.twitter.com/M8bwvjynbw
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 30, 2023
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية والشرقية، في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.
كما يتكوّن الضباب في الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، وكذلك الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، الرياض، حائل، تبوك، الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط و غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
#أمطار_الرياض اجوائها ماشاءالله pic.twitter.com/ZsEAsAWFIV
— 🇸🇦🇸🇦Bn Wayel (@w_wayel1) December 31, 2023