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أمطار الفجر تكسو الرياض حلة من الجمال

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٢ صباحاً
أمطار الفجر تكسو الرياض حلة من الجمال
المواطن - فريق التحرير

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شهدت الرياض خلال الساعات القليلة الماضية حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة، وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار على عدة مناطق.

حالة مطرية على الرياض

ووثقت مقاطع فيديو أجواء الرياض بالتزامن مع الحالة المطرية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية والشرقية، في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

كما يتكوّن الضباب في الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، وكذلك الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، الرياض، حائل، تبوك، الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط و غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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