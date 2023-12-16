أمير الرياض يحضر أولى السباقات الكبرى على كأسي ولي العهد للخيل

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، حضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، أولى السباقات الكبرى للفئة الأولى على كأسي ولي العهد لشوطي الخيل المنتجَة “محليًّا” والشوط المفتوح الدرجات “إنتاج ومستورد” المصنف دوليًا، والمقام ضمن الحفل الثامن والسبعين من موسم سباقات الرياض على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

وصول أمير الرياض

وكان في استقبال سموه، لدى وصوله مقر الحفل، صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.

عقب ذلك عُزف السلام الملكي، ثم انطلق الشوط الحادي عشر على كأس ولي العهد للإنتاج محلي الفئة الأولى مسافة 2400م، والبالغة جائزته (مليون) ريال، وتمكن الجواد “المبير” من تحقيق المركز الأول، وتشرف بتسلم كاس الشوط من سمو أمير منطقة الرياض، مالك الجواد، نغيمش بن فهد العجمي.

تتويج الفائزين

وفاز بجائزة الشوط الثاني عشر على كأس ولي العهد المصنف دوليًا على مسافة 2400م الجواد (ماي فرانكل) لمالكه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وتشرف بتسلم كأس الشوط من سمو أمير منطقة الرياض، الرئيس التنفيذي لشركة نجد سعد بن مشرف.