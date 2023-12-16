Icon

أمير الرياض يحضر أولى السباقات الكبرى على كأسي ولي العهد للخيل Icon ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام مباراتي السبت Icon التعاون يهزم الاتفاق بثنائية نظيفة Icon سر مقولة البرد سبب كل علة Icon وظائف شاغرة في فروع شركة EY Icon الإسماعيلي يسقط أمام إنبي في الدوري المصري Icon دواء الكيتامين المضاد للاكتئاب قد يؤدي للوفاة أحيانًا Icon الملك سلمان يوجه بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت بالحرمين الشريفين Icon وظائف شاغرة بشركة غازكو في 4 مدن Icon نيوكاسل يُداوي جراحه الأوروبية بثلاثية في فولهام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية

أمير الرياض يحضر أولى السباقات الكبرى على كأسي ولي العهد للخيل

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٨ مساءً
أمير الرياض يحضر أولى السباقات الكبرى على كأسي ولي العهد للخيل
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، حضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، أولى السباقات الكبرى للفئة الأولى على كأسي ولي العهد لشوطي الخيل المنتجَة “محليًّا” والشوط المفتوح الدرجات “إنتاج ومستورد” المصنف دوليًا، والمقام ضمن الحفل الثامن والسبعين من موسم سباقات الرياض على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

وصول أمير الرياض

وكان في استقبال سموه، لدى وصوله مقر الحفل، صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.
عقب ذلك عُزف السلام الملكي، ثم انطلق الشوط الحادي عشر على كأس ولي العهد للإنتاج محلي الفئة الأولى مسافة 2400م، والبالغة جائزته (مليون) ريال، وتمكن الجواد “المبير” من تحقيق المركز الأول، وتشرف بتسلم كاس الشوط من سمو أمير منطقة الرياض، مالك الجواد، نغيمش بن فهد العجمي.

تتويج الفائزين

وفاز بجائزة الشوط الثاني عشر على كأس ولي العهد المصنف دوليًا على مسافة 2400م الجواد (ماي فرانكل) لمالكه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وتشرف بتسلم كأس الشوط من سمو أمير منطقة الرياض، الرئيس التنفيذي لشركة نجد سعد بن مشرف.
يذكر أن الكأس يمثل أهمية كونه يحمل اسم سمو ولي العهد – حفظه الله – إلى جانب أهميته الكبيرة في خارطة السباقات السعودية، بسبب فئويته، بالإضافة لكونها تمثّل واحدًا من أهم المؤشّرات الفنية لتحديد المستوى الفنيّ للمشاركة في بقية الاستحقاقات القادمة، إذ أظهر البرنامج النهائي مشاركة نخبة من أقوى الخيل في الميدان السعودي على مسافة 2400 م.
   

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.30 ريال
السوق

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21...

السوق
التأمينات ترد على مشترك غير نشط يريد صرف المستحقات
السعودية اليوم

التأمينات ترد على مشترك غير نشط يريد...

السعودية اليوم
غسل وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميًّا
السعودية اليوم

غسل وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميًّا

السعودية اليوم
تعيين غيداء الزهراني وكيلاً لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة نجران
المجتمع

تعيين غيداء الزهراني وكيلاً لعمادة الدراسات العليا...

المجتمع
الملك سلمان يتلقى تعازي القيادة الكويتية في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز
السعودية اليوم

الملك سلمان يتلقى تعازي القيادة الكويتية في...

السعودية اليوم
الطائرة الإغاثية السعودية الـ 20 تصل مطار العريش
السعودية اليوم

الطائرة الإغاثية السعودية الـ 20 تصل مطار...

السعودية اليوم
صناعة الأزياء السعودية تحجز مقعدها المميز بين دور العرض العالمية
الأزياء والموضة‎

صناعة الأزياء السعودية تحجز مقعدها المميز بين...

الأزياء والموضة‎
5 شروط لبرنامج نقل المديونية في سكني
السعودية اليوم

5 شروط لبرنامج نقل المديونية في سكني

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه