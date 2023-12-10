Icon

استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد Icon قتلى وجرحى في انهيار منجم للذهب في دولة إفريقية Icon تعيين غيداء الزهراني وكيلاً لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة نجران Icon سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وضباب على 5 مناطق Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 73 شاملًا الدعم الإضافي Icon ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام مباريات الجولة الـ 16 Icon التكنولوجيا تسرق أوقاتنا وتغير مفهوم وقت الفراغ Icon مداهمة مستودع يديره وافد لإعادة تعبئة الدقيق المدعوم بين الأتربة والحشرات Icon تاوامبا حارسًا لـ الأخدود بعد طرد باولو فيتور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

المجتمع
حصاد اليوم
في وفاة الأستاذ عبدالحفيظ مهدي السروري

أمير منطقة جازان يعزي أسرة السروري

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٩ صباحاً
أمير منطقة جازان يعزي أسرة السروري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قدَّم صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان تعازيه ومواساته إلى أسرة السروري في وفاة الأستاذ عبدالحفيظ مهدي السروري رئيس قسم الاختبارات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان سابقاً.

أمير جازان يعزي أسرة السروري

جاء ذلك في اتصال هاتفيّ أجراه سموُّه بابنه مهدي عبدالحفيظ السروري.

قد يهمّك أيضاً
بالفيديو.. 11 قتيلاً على الأقل جراء ثوران بركان في إندونيسيا

بالفيديو.. 11 قتيلاً على الأقل جراء ثوران بركان في إندونيسيا

نفقات ميزانية 2024: القطاع العسكري 269 مليار ريال والتعليم 195 مليارًا

نفقات ميزانية 2024: القطاع العسكري 269 مليار ريال والتعليم 195 مليارًا

ونشر الإعلامي مهدي السروري عبر حسابه في منصة إكس مقطع فيديو يوثق تعزية أمير منطقة جازان لأسرة السروري، في وفاة الأستاذ عبدالحفيظ مهدي السروري رحمه الله.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إطلاق شهادة الخدمة لموظفي القطاع الخاص عبر منصة قوى
السعودية اليوم

إطلاق شهادة الخدمة لموظفي القطاع الخاص عبر...

السعودية اليوم
تعليم الرياض يجري المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية
حصاد اليوم

تعليم الرياض يجري المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية

حصاد اليوم
حسان تمبكتي يقلق جماهير الهلال
الرياضة

حسان تمبكتي يقلق جماهير الهلال

الرياضة
ليفاندوفسكي يُنهي أسوأ سلسلة منذ 2011
آخر الاخبار

ليفاندوفسكي يُنهي أسوأ سلسلة منذ 2011

آخر الاخبار
كيليان مبابي يكشف ما تعلمه من ميسي
آخر الاخبار

كيليان مبابي يكشف ما تعلمه من ميسي

آخر الاخبار
حمدالله وبنزيما يقودان تشكيل الاتحاد لمواجهة أجمك الأوزبكي
الرياضة

حمدالله وبنزيما يقودان تشكيل الاتحاد لمواجهة أجمك...

الرياضة
أسهل طريقة للتحقق من الاشتراك في التأمينات
السعودية اليوم

أسهل طريقة للتحقق من الاشتراك في التأمينات

السعودية اليوم
لحظة ثوران أكبر بركان نشط في أوروبا رغم الثلوج
العالم

لحظة ثوران أكبر بركان نشط في أوروبا...

العالم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه