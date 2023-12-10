أمير منطقة جازان يعزي أسرة السروري

قدَّم صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان تعازيه ومواساته إلى أسرة السروري في وفاة الأستاذ عبدالحفيظ مهدي السروري رئيس قسم الاختبارات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان سابقاً.

أمير جازان يعزي أسرة السروري

جاء ذلك في اتصال هاتفيّ أجراه سموُّه بابنه مهدي عبدالحفيظ السروري.

ونشر الإعلامي مهدي السروري عبر حسابه في منصة إكس مقطع فيديو يوثق تعزية أمير منطقة جازان لأسرة السروري، في وفاة الأستاذ عبدالحفيظ مهدي السروري رحمه الله.