أيام تفصلنا عن تطبيق الدليل التنظيمي لإدارات التعليم

من المقرر أن يبدأ العمل بمواد الدليل التنظيمي للإدارات العامة للتعليم بمختلف مناطق المملكة اعتبارًا من يوم الاثنين بعد القادم الموافق الأول من يناير 2024.

الدليل التنظيمي الجديد

وكان وزير التعليم يوسف البنيان، اعتمد في وقت سابق الدليل التنظيمي الجديد للإدارات التعليمية، والذي تضمن إعادة ترتيب الهيكل الإداري ومنح الصلاحيات وإلغاء بعض المسميات والمقاعد.

إلغاء مقعد المساعد للشؤون المدرسية

وبحسب القرار الصادر من وزير التعليم فقد تضمن الدليل إلغاء مقعد المساعد للشؤون المدرسية ونقل ارتباط شؤون المعلمين إلى إدارة الموارد البشرية مع منح مدير عام التعليم 95 صلاحية بالإضافة للصلاحيات المنصوص عليها في لائحة الانضباط الوظيفي.

الدليل التنظيمي لإدارات التعليم

ويعكس الدليل التنظيمي سعى الأمانة العامة لإدارات التعليم لتحديث التنظيمات والإجراءات التنفيذية بشكل دوري.

ويوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي الجديد لإدارات التعليم والعلاقات بينها وبين بعضها البعض وبين المستويات الأعلى والأدنى.

ويمكنك من هنا الاطلاع على الدليل التنظيمي لإدارة التعليم العامة.