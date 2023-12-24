وولفرهامبتون يكسب تشيلسي بثنائية ويزيد معاناته بالبريميرليج حساب المواطن: المكافأة الجامعية ضمن دخل الأسرة أيام تفصلنا عن تطبيق الدليل التنظيمي لإدارات التعليم وظائف إدارية شاغرة لدى شركة سيف النصر يبحث عن فوز غائب منذ 2018 وظائف إدارية شاغرة في مصفاة سامرف وظائف شاغرة لدى شركة المياه الوطنية وظائف إدارية شاغرة لدى متاجر الرقيب معايير المفاضلة في دورات معهد الإدارة العامة وظائف شاغرة في وزارة الطاقة
من المقرر أن يبدأ العمل بمواد الدليل التنظيمي للإدارات العامة للتعليم بمختلف مناطق المملكة اعتبارًا من يوم الاثنين بعد القادم الموافق الأول من يناير 2024.
وكان وزير التعليم يوسف البنيان، اعتمد في وقت سابق الدليل التنظيمي الجديد للإدارات التعليمية، والذي تضمن إعادة ترتيب الهيكل الإداري ومنح الصلاحيات وإلغاء بعض المسميات والمقاعد.
وبحسب القرار الصادر من وزير التعليم فقد تضمن الدليل إلغاء مقعد المساعد للشؤون المدرسية ونقل ارتباط شؤون المعلمين إلى إدارة الموارد البشرية مع منح مدير عام التعليم 95 صلاحية بالإضافة للصلاحيات المنصوص عليها في لائحة الانضباط الوظيفي.
ويعكس الدليل التنظيمي سعى الأمانة العامة لإدارات التعليم لتحديث التنظيمات والإجراءات التنفيذية بشكل دوري.
ويوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي الجديد لإدارات التعليم والعلاقات بينها وبين بعضها البعض وبين المستويات الأعلى والأدنى.
ويمكنك من هنا الاطلاع على الدليل التنظيمي لإدارة التعليم العامة.