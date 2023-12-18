إبيكون نيوم ستجعل السعودية مركز العالم السياحي

سلطت تقارير عالمية الضوء على خطط المملكة العربية السعودية في مجال السياحة والإنشاءات والكشف عن مخطط لبناء ناطحتي سحاب بارتفاع 900 قدم على ساحل البحر الأحمر ضمن مشاريع نيوم السياحية.

السعودية مركز العالم

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية: إن إبيكون Epicon أحد المشاريع الطموحة في المملكة العربية السعودية، حيث تنفق المملكة أكثر من تريليون جنيه دولار في سعيها للتخلي عن اعتمادها على النفط وتوسيع مشاريعها السياحية، من خلال الاستثمارات الضخمة كجزء من رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

كشفت البلاد عن مشاريع طموحة للغاية بمعدل غير مسبوق. تماشيًا مع رؤية 2030 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث تسعى السعودية بشدة إلى أن تكون مركز العالم السياحي، بحسب “ذا صن” البريطانية.

أهمية مشروع إبيكون

ومن المقرر أن تكون إبيكون، أحدث مشاريع نيوم، مدينة مستقبلية شاهقة تضم فيلات شاطئية سكنية وفنادق ومنتجعات فاخرة.

سيتألف Epicon من ناطحتي سحاب، يبلغ طولهما 738 قدمًا و908 أقدام، فيما يقع مشروع Epicon على خليج العقبة، وسيبلغ طولهما 738 قدمًا و908 أقدام.

أهم مكونات مشروع إبيكون

وستضم هذه الوجهة الفاخرة 41 فندقًا ومنزلًا فاخرًا، و14 جناحًا وشقة فندقية. وسيكون لدى Epicon’s منتجع خاص بها يضم 120 غرفة و45 فيلا شاطئية سكنية مذهلة، مع نادي شاطئي ومنتجعات صحية.

وسيتمكن الضيوف والمقيمين بالمشروع السياحي الوصول إلى حمامات السباحة والصالات في تجربة مذهلة للسياح، ومن المقرر أن يتم إنفاق مبلغ هائل قدره 175 مليار دولار سنويًّا على المشاريع الضخمة بين عامي 2025 و2028.

تطوير مشروع نيوم

ويهدف مشروع نيوم إلى تطوير منطقة اقتصادية خاصة تجمع بين القطاعات المختلفة مثل التكنولوجيا، والسياحة، والطاقة، والاستثمارات المالية. ومن المتوقع أن تكون نيوم مركزًا للابتكار والتجربة والتطور في العديد من المجالات.

من المخطط أن تكون نيوم مدينة مستدامة تعتمد على الطاقة النظيفة وتحرص على الحفاظ على البيئة. فيما تمتلك نيوم موقعًا جغرافيًّا إستراتيجيًّا وميزة جيوبوليتيكية فريدة، حيث تتمتع بواجهة بحرية مع البحر الأحمر وتقع على مقربة من مضيق باب المندب.

أهداف مشروعات نيوم

تهدف نيوم إلى تعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات الأجنبية والكفاءات العالمية. من المتوقع أن يكون لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد النفطي التقليدي.

مثّل مشروع “إيبكون” الشاطئي، الذي أعلنت السعودية عنه الأربعاء الماضي، أحدث المشروعات الوافدة إلى عالم الوجهات الفاخرة، وسلّط مزيدًا من الضوء على الإستراتيجية التي تعتمدها المملكة في إطار تنمية قطاع السياحة عمومًا، والسياحة الشاطئية الفاخرة خصوصًا.