Icon

حريق في خط نقل نفط جنوب شرق ليبيا Icon في 6 خطوات.. طريقة تحديث بيانات حساب المواطن Icon دار الأوبرا بالدرعية منارة ثقافية لمرحلة جديدة في تاريخ السعودية Icon إبيكون نيوم ستجعل السعودية مركز العالم السياحي Icon السعودية تحدث علامة فارقة في مباحثاتها مع كوريا الجنوبية بالمناجم العالمية Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين Icon أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 بـ 213 ريالاً للجرام Icon سحب منخفضة وضباب على 3 مناطق Icon رباعية لـ الريال ضد فياريال تُعيده لصدارة الدوري الإسباني Icon ثور يعرقل حركة القطارات في أمريكا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السياحة والسفر
أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
مدينة مستقبلية شاهقة تضم فيلات شاطئية مذهلة

إبيكون نيوم ستجعل السعودية مركز العالم السياحي

الإثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢١ صباحاً
إبيكون نيوم ستجعل السعودية مركز العالم السياحي
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

سلطت تقارير عالمية الضوء على خطط المملكة العربية السعودية في مجال السياحة والإنشاءات والكشف عن مخطط لبناء ناطحتي سحاب بارتفاع 900 قدم على ساحل البحر الأحمر ضمن مشاريع نيوم السياحية.

السعودية مركز العالم

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية: إن إبيكون Epicon أحد المشاريع الطموحة في المملكة العربية السعودية، حيث تنفق المملكة أكثر من تريليون جنيه دولار في سعيها للتخلي عن اعتمادها على النفط وتوسيع مشاريعها السياحية، من خلال الاستثمارات الضخمة كجزء من رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

قد يهمّك أيضاً
حرف السعودية تعلن انطلاق أعمالها لتعزيز قطاع الحرف اليدوية عالية الجودة

حرف السعودية تعلن انطلاق أعمالها لتعزيز قطاع الحرف اليدوية عالية الجودة

الدولار عند أدنى مستوياته بعد توقعات الفائدة الأمريكية

الدولار عند أدنى مستوياته بعد توقعات الفائدة الأمريكية

كشفت البلاد عن مشاريع طموحة للغاية بمعدل غير مسبوق. تماشيًا مع رؤية 2030 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث تسعى السعودية بشدة إلى أن تكون مركز العالم السياحي، بحسب “ذا صن” البريطانية.

أهمية مشروع إبيكون

ومن المقرر أن تكون إبيكون، أحدث مشاريع نيوم، مدينة مستقبلية شاهقة تضم فيلات شاطئية سكنية وفنادق ومنتجعات فاخرة.

سيتألف Epicon من ناطحتي سحاب، يبلغ طولهما 738 قدمًا و908 أقدام، فيما يقع مشروع Epicon على خليج العقبة، وسيبلغ طولهما 738 قدمًا و908 أقدام.

أهم مكونات مشروع إبيكون

وستضم هذه الوجهة الفاخرة 41 فندقًا ومنزلًا فاخرًا، و14 جناحًا وشقة فندقية. وسيكون لدى Epicon’s منتجع خاص بها يضم 120 غرفة و45 فيلا شاطئية سكنية مذهلة، مع نادي شاطئي ومنتجعات صحية.

وسيتمكن الضيوف والمقيمين بالمشروع السياحي الوصول إلى حمامات السباحة والصالات في تجربة مذهلة للسياح، ومن المقرر أن يتم إنفاق مبلغ هائل قدره 175 مليار دولار سنويًّا على المشاريع الضخمة بين عامي 2025 و2028.

تطوير مشروع نيوم

ويهدف مشروع نيوم إلى تطوير منطقة اقتصادية خاصة تجمع بين القطاعات المختلفة مثل التكنولوجيا، والسياحة، والطاقة، والاستثمارات المالية. ومن المتوقع أن تكون نيوم مركزًا للابتكار والتجربة والتطور في العديد من المجالات.

من المخطط أن تكون نيوم مدينة مستدامة تعتمد على الطاقة النظيفة وتحرص على الحفاظ على البيئة. فيما تمتلك نيوم موقعًا جغرافيًّا إستراتيجيًّا وميزة جيوبوليتيكية فريدة، حيث تتمتع بواجهة بحرية مع البحر الأحمر وتقع على مقربة من مضيق باب المندب.

أهداف مشروعات نيوم

تهدف نيوم إلى تعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات الأجنبية والكفاءات العالمية. من المتوقع أن يكون لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد النفطي التقليدي.

مثّل مشروع “إيبكون” الشاطئي، الذي أعلنت السعودية عنه الأربعاء الماضي، أحدث المشروعات الوافدة إلى عالم الوجهات الفاخرة، وسلّط مزيدًا من الضوء على الإستراتيجية التي تعتمدها المملكة في إطار تنمية قطاع السياحة عمومًا، والسياحة الشاطئية الفاخرة خصوصًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مهرجان البحر الأحمر السينمائي يجمع نجوم العالم في السعودية
الترفيه

مهرجان البحر الأحمر السينمائي يجمع نجوم العالم...

الترفيه
الوطني لإدارة الدين يقفل طرح نوفمبر بـ 2.667 مليار ريال
السوق

الوطني لإدارة الدين يقفل طرح نوفمبر بـ...

السوق
حساب المواطن لا يُحتسب ضمن دخل الضمان الاجتماعي
حساب المواطن

حساب المواطن لا يُحتسب ضمن دخل الضمان...

حساب المواطن
طبيب يهدي والدته بشتًا في حفل تخرجه فما قصته؟
آخر الاخبار

طبيب يهدي والدته بشتًا في حفل تخرجه...

آخر الاخبار
التليفزيون السعودي يقطع برامجه ويبث آيات من القرآن الكريم
السعودية اليوم

التليفزيون السعودي يقطع برامجه ويبث آيات من...

السعودية اليوم
عبدالرزاق حمدالله يتألق مع الاتحاد في 2023
الرياضة

عبدالرزاق حمدالله يتألق مع الاتحاد في 2023

الرياضة
جيسوس يستهدف الانتصار الأول ضد النصر
آخر الاخبار

جيسوس يستهدف الانتصار الأول ضد النصر

آخر الاخبار
هل يتأثر دعم حساب المواطن بوجود عقدي إيجار نشطين؟
حساب المواطن

هل يتأثر دعم حساب المواطن بوجود عقدي...

حساب المواطن

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه