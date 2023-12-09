Icon

انتصار وحيد يفصل الهلال عن رقم قياسي Icon فيصل بن فرحان: ما يجري في غزة مذبحة لا مثيل لها Icon الاتحاد يخشى مصير المغرب التطواني وشباب الأهلي Icon إيلون ماسك يدعو إلى إقالة رئيس ديزني Icon إحصائية تُقلق الأهلي قبل مواجهة الرائد Icon كلوب: ليس لدي خطة لتعويض محمد صلاح Icon كريستيانو رونالدو يسجل ويصنع للمرة السادسة Icon تاليسكا يصل لـ50 هدفًا بدوري المحترفين Icon ميتروفيتش يسير على خُطى ويسلي Icon ضبط 17257 مخالفًا بينهم 8 متورطين في جرائم موجبة للتوقيف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

إحصائية تُقلق الأهلي قبل مواجهة الرائد

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤١ مساءً
إحصائية تُقلق الأهلي قبل مواجهة الرائد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواصلة نتائجه الإيجابية في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام نظيره الرائد اليوم.

الراقي يُلاقي الرائد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الرائد، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
نكودو يمنح ضمك التقدم ضد الاتحاد

نكودو يمنح ضمك التقدم ضد الاتحاد

خطوات خدمة التحقق من شهادة الميلاد الرقمية عبر أبشر

خطوات خدمة التحقق من شهادة الميلاد الرقمية عبر أبشر

وقبل مباراة اليوم، يحتل الراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الـ17 برصيد 12 نقطة.

مباراة الأهلي ضد الرائد
موعد المباراة – المصدر @ALAHLI_FC

الأهلي يخشى الرائد

ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستعادة نغمة الانتصارات ضد الرائد في دوري المحترفين، حيث خسر في آخر 3 لقاءات، وكان آخرها بنتيجة 3\1 في الدور الثاني من الموسم قبل الماضي.

الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @ALAHLI_FC

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة اليوم بظروف مختلفة تمامًا عن خسارته الأخيرة، حيث يمر بفترة جيدة، بجانب نتائجه الإيجابية في آخر 4 جولات، وتعادل مرتين وفاز مرتين آخرهما بسداسية ضد أبها.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في دوري روشن السعودي، ومواصلة رحلة الهروب من الهبوط الذي يُلاحقه هذا الموسم.

الرائد
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بالبنك الإسلامي للتنمية
وظائف

وظائف شاغرة بالبنك الإسلامي للتنمية

وظائف
18 مليار ريال حجم مشاريع للمياه بجازان.. و5 مقومات جاذبة للاستثمار
السعودية اليوم

18 مليار ريال حجم مشاريع للمياه بجازان.....

السعودية اليوم
استثمارات سعودية بقيمة 59 مليار دولار بصناعة الفوسفات خلال عقد
السعودية اليوم

استثمارات سعودية بقيمة 59 مليار دولار بصناعة...

السعودية اليوم
أعراض غير معتادة تصيب سكان بلدة لبنانية
العالم

أعراض غير معتادة تصيب سكان بلدة لبنانية

العالم
قمر التربيع الأخير يزين سماء المملكة الليلة
أخبار رئيسية

قمر التربيع الأخير يزين سماء المملكة الليلة

أخبار رئيسية
خصائص ديسمبر المناخية: شهر الأمطار والسابع منه تبدأ المربعانية
أخبار رئيسية

خصائص ديسمبر المناخية: شهر الأمطار والسابع منه...

أخبار رئيسية
متى تبيع ومتى تشتري في سوق الأسهم؟
السعودية اليوم

متى تبيع ومتى تشتري في سوق الأسهم؟

السعودية اليوم
لقطات من زيارة وزير الإعلام لـ بلاك هات 23 بالرياض
السعودية اليوم

لقطات من زيارة وزير الإعلام لـ بلاك...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه