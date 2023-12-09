إحصائية تُقلق الأهلي قبل مواجهة الرائد

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواصلة نتائجه الإيجابية في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام نظيره الرائد اليوم.

الراقي يُلاقي الرائد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الرائد، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الـ17 برصيد 12 نقطة.

الأهلي يخشى الرائد

ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستعادة نغمة الانتصارات ضد الرائد في دوري المحترفين، حيث خسر في آخر 3 لقاءات، وكان آخرها بنتيجة 3\1 في الدور الثاني من الموسم قبل الماضي.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة اليوم بظروف مختلفة تمامًا عن خسارته الأخيرة، حيث يمر بفترة جيدة، بجانب نتائجه الإيجابية في آخر 4 جولات، وتعادل مرتين وفاز مرتين آخرهما بسداسية ضد أبها.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في دوري روشن السعودي، ومواصلة رحلة الهروب من الهبوط الذي يُلاحقه هذا الموسم.