إطلاق المرحلة الثالثة التجريبية لـ منصة جدارات

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية اليوم، عن إطلاق المرحلة الثالثة من الإصدار التجريبي للمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)، والتي تشمل إتاحة التسجيل للجهات الحكومية وشبه الحكومية في المنصة، ونشر إعلاناتها الوظيفية والتقديم عليها، وذلك بهدف تحسين آلية إعلان الوظائف في كافة القطاعات، وسهولة وصول الباحثين عن عمل لتلك الفرص الوظيفية.

خدمات جدارات

وتتيح المنصة إنشاء ملفات تعريفية بالجهة أو المنشأة، وطرح قائمة بالإعلانات الوظيفية، وإدارة طلبات التوظيف، إلى جانب جدولة مقابلات العمل، وتقديم عروض العمل، واستكمال جميع أنشطة التوظيف، كما تحقق المنصة مواءمة رقمية سلسة شاملة وفاعلة، وفق معايير الدقة والشفافية في إيجاد فرص العمل، والتواصل مع المستفيدين.

ويمكن الدخول للمنصة عبر الرابط، كما يمكن التواصل مع الحسابات الرسمية للصندوق، أو عبر الاتصال على الرقم 8001222030.